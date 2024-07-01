五堅情向觀眾「灌酒」嗌High　陳柏宇只敢露麒麟臀

台灣男團五堅情壓軸現身昨晚（30日）舉行的《The Nextwave沙灘音樂節》，不過就四缺一，成員婁峻碩未能來港，但無礙四子的精彩演出，全場觀眾為之瘋狂，邱鋒澤被觀眾的熱情搞到「暈陀陀」忘記歌單次序，並不時向觀眾「灌酒」非常興奮：「其實這裏氣氛同台灣春浪差不多High，期待下一次我們會齊人見大家！其實2025年我們都會有巡演，所以會齊人跟大家見面，只要香港訂到場一定會開個唱。我哋目標每次都學多點廣東話，最終可以全廣東話跟『堅果』溝通。」提到早前婁峻碩個唱狂收內衣，四子齊聲準備好收「大禮」，賴晏駒透露8月開個唱，叫Fans好好表示：「如果掉內褲上來我也會頗開心的，因為可以帶回再穿！今天沒準備好脫衣服，狀態未係咁好，半透視已經很不錯。」

另外，有份演出的陳柏宇（Jason）獻唱多首歌曲，Jason稱上次做沙灘騷已經是多年前，他甫上台粉絲不斷大叫「除衫、除褲」，最終Jason亦順應民意除掉外衣露麒麟臀：「因為大家都40歲喇，除衫就交畀20、30歲嘅歌手去做。（但你最後都做咗除衫擔當？） 因為太熱唔除唔得。依家操到一雙麒麟臂都好滿意，不過要我除上衫就要搵一個舒服嘅場合先做，亦要再操Fit啲。（今日沙灘騷台下有好多比堅尼靚女係咪好吸引？）以前細個去沙灘可能鍾意睇比堅尼，依家喺街上隨時都見到靚女着比堅尼，都冇咗嗰種感覺。」

同場還有女將陳凱詠（Jace），今次是她首次在沙灘表演，出場前她已經甚為興奮，為令情緒更高漲，她出場前「自隊」兩杯酒：「其實一出場就畀觀眾嘅熱情搞到好投入，佢哋又跳又叫真係好享受，呢啲係最鍾意嘅演唱會氣氛，所以期望再開戶外騷。（今日沙灘騷點解唔性感啲？）因為要跳好多舞，所以露背就可以，至於台下好多人着比堅尼，自己就留翻旅行先着，但表演就免啦，比堅尼就留畀觀眾着啦！」