阮經天丁母憂飛英國散心　細12歲餅印弟被誤認本尊

台灣金馬影帝阮經天憑藉電影《周處除三害》再度翻紅，事業更上一層樓。怎料，他的母親卻在今年5月21日病逝。阮經天處理完母親後事，帶弟弟一起到英國工作和散心。被不少粉絲遇到，現況備受關注。

不少網友在社交網分享在偶遇阮經天的照片和貼文，足迹包括大英博物館、大笨鐘等名勝打卡點。一名網友分享和小天的近距離接觸，網友表示一開始特別緊張，怕會打擾到他，但是阮經天很友好、很溫柔，甚至拉椅子跟她說：「你坐下來我們來拍照吧。」她還補充表示阮經天本人頭超小、肩膀很寬、鎖骨在T卹下，非常明顯，十分帥氣。

阮經天這次出遊還帶小12歲的弟弟一起，有網友分享自己鬧的烏龍，把阮經天的親弟弟誤認成是他，網友表示兩個人長得真的很像，在弟弟告知她認錯人之後，阮經天就剛好出現，她也順利的要到合照。

雖然在合照中，阮經天臉上也會掛着微笑，但看得出來心情還是不好，網友大多認為他還沒走出喪母之痛，整個人有一種「破碎感」、「不知道是不是因為知道媽媽剛過世，感覺他整個人還挺憂傷的氛圍」、「心中的悲傷需要時間消化」、「感覺他還有點傷心」、「他好有禮貌的感覺，剛處理完母親的事情，雖然眼睛裏滿滿憂傷，但是拍照還是帶着微笑。」