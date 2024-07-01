波濤「胸」湧　慾火洪洪

嚟到夏天又係去玩水上活動嘅時候，而去海灘欣賞比堅尼美女波濤「 胸」湧嘅上圍，亦夠晒消暑。不過，睇波其實亦可以足不出戶，因為日本AV界近年湧現好多大波妹新人，佢哋脹卜卜嘅上圍一定可以滿足到各位胸奴！

行走的巨乳

喺Moodyz出品嘅《新人在當地被談論的巨乳優木友愛》入面，優木友愛青春可愛，身高僅得4呎9吋，但係擁有一對重量級H奶，因而受到一眾男街坊嘅注意，更稱佢為「行走的巨乳」！而呢位巨乳美少女第一次拍AV，男優當然對佢特別好招呼，先嚟胸部按摩，然後再正式埋牙，強烈嘅進攻令愛妹興奮無比，除咗高聲呻吟，仲爆發出潮吹反應！

重量Cup登場

於S1推出嘅《新人田野憂AV初亮相》當中，出道拍寫真冇幾耐嘅田野憂，突然下海拍AV，由於佢擁有標致嘅面孔，以及一對L Cup木瓜奶，為AV迷帶來極大震撼！雖然係田野憂嘅頭炮作品，但係阿妹一啲都唔錫身，除咗會發揮其爆乳威力為男優大玩胸夾，仲會表演自摸，以及進行不同前戲及埋身肉搏，話畀大家知佢唔單止睇得，仲相當砌得！

極品甜鮮奶

同樣由Moodyz製作嘅《陽光笑容H奶晨間劇候補生出道》，堀田真央呢位新人除咗擁有彈力十足又鮮嫩嘅極品H奶，而且笑容充滿陽光感，認真甜到入心，所以喺作品當中，班男優見到佢就即刻慾火高漲，除咗向真央施展上乘指技令佢潮吹大作，然後再叫多個男優大玩3P，搞到真央享受到前所未有嘅快感！

簡評

本仙一向都自命係狂熱嘅爆乳愛好者，對於上圍激凸嘅AV女優可以話愛不釋手，而今日就特別為大家介紹3部由鮮嫩巨乳新人主演嘅作品，等大家都可以感受下巨乳嘅威力。當中最鍾意田野憂主演嘅《新人田野憂AV初亮相》，原因係田野憂出道拍寫真嘅時候，其L奶已經令驚為天人，勢估唔到佢轉個頭就下海拍AV，除咗發揮L奶嘅威力，床戲亦表現得投入又享受，實在令人睇得大呼滿足！