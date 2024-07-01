羅志祥來港大晒廣東話　容祖兒唱經典歌勾集體回憶

樂壇天后容祖兒、田馥甄（Hebe）及羅志祥等，日前現身亞博，為一個音樂節落力演出。甫開場時SICA（何洛瑤）及WINWIN（楊安妮）以原宿系扮打現身，驚艷全場合唱又獨唱，將現場氣氛推向高峰，落台時令粉絲意猶未盡。

而歌手周湯豪緊接登場，以三首動感舞曲《Good Life》、《All These Girls》及《SNG》娛賓，他更以廣東話與觀眾互動：「後面有冇『靚仔』、『靚女』啊？我一定要搵機會試香港美食。」創意十足的他，更將《帥到分手》的部分歌詞改編，融入香港元素，唱到「… 搬到中環/九龍隔壁」，讓粉絲相當驚喜。他又跳到台下， 多次拿起粉絲的手機自拍，炒熱全場氣氛。

另外，Hebe則演唱多首金曲包括《無人知曉》、《你就不要想起我》及《小幸運》等。羅志祥接棒現身，與多名舞者演繹《夠了》及《TRAP GAME》又唱又跳。接下來唱到《有點愛》、《戀愛達人》、《幸福囉》及《愛瘋頭》串燒歌時，他同樣走下舞台，與粉絲互動，他還大晒廣東話說﹕「我唔知道我講乜」，引來全場大笑。而容祖兒壓軸出場時，每首金曲都勾起不少集體回憶，當獻唱新歌《九秒九》後，她加碼爆料指新粵語專輯正在計畫中，令全場起哄。