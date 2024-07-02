【是日通勝】

農曆五月廿七

甲辰年 庚午月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀

忌：出行、動土、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：30、48、37

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業運上升，無後顧之憂，可以放膽追夢！

金牛座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

雙子座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

巨蟹座：事業運下跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

獅子座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

處女座：財運強，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

天秤座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

天蠍座：要帶眼識人，切勿輕信陌生人的花言巧語。

人馬座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

山羊座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

水瓶座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

雙魚座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 貴人撐

（跌）雞 易破財

鼠：脾氣有點暴躁，必須檢討，避免樹敵。

牛：減少抱怨，正面心態可帶來事業轉機。

虎：貴人力撐，不要錯過展現才華好時機。

兔：抽空跟伴侶撐枱腳，可促進感情關係。

龍：提防豬隊友拖累，做事要有兩手準備。

蛇：財運不錯，投資策略上可以進取一點。

馬：事業運平穩，做事謹慎就沒有大問題。

羊：耐心應對眼前困境，要對自己有信心。

猴：運勢不錯，有機會獲得一筆意外之財。

雞：是日沖煞，判斷力差，易有金錢損失。

狗：身心疲憊，對很多事情都提不起興趣。

豬：留意健康問題，是時候調整作息習慣。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

田宅宮

田宅宮的位置在眉毛之下、眼睛之上，顧名思義即代表家居，一般而言不喜太窄，以一指之度為準繩，如有二指的闊度為闊。當然，有人認為田宅宮可以測知家居之大小，若田宅宮窄代表家居狹窄，相反，若田宅宮闊代表家居地方十分寬大，此點理論並不是準確的，只可作為參考。

原來從前之相學家對田宅宮的位置有不同演繹，有人認為下巴位置為田宅宮，亦有相學家認為鼻為田宅宮，也有相學家以眼睛為田宅宮，但在現代，多數人都認為眉與眼之間為田宅宮。

通常而言，男士若田宅宮太窄而眼神比較弱，都容易會怕老婆，故相書有云：「眉低壓目神無助，帶埋藤條跪妻房。」田宅宮大忌多雜毛叢生，一主家門風水欠佳，二主財運差，故曰：「眉毛生過界，一生欠人債。」過界者即眉毛生在田宅宮之位置也。

田宅宮以有肉豐滿明潤為上，無疤痕，紋侵痣破，再加上眼睛黑白分明，清秀有神，便主其人在處理樓宇買賣時運氣很好，即容易買到理想屋宇，容易在田產上賺到錢。如有紋侵痣破、有疤痕，在選購屋宇上多不順麻煩事，容易在田產上虧本。