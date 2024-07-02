許靖韻「三失」愛錯郎　曾諗過一死了之

歌手許靖韻（Angela）推出今年第二首派台新歌《被吃掉的靈魂》，她接受東網專訪時，指新歌有別於以往的慘情歌，她說：「一聽歌名就好似好慘，依家好多人無論喺職場、愛情上都試過絕望到想放棄，成日攰到想死咁，就好似冇咗靈魂嘅狀態，我希望大家可以透過呢首歌去釋放情緒，其實遇上困境時，身邊人好難去安慰，只能夠陪伴，同佢搵一啲盡量開心嘅嘢做。」

現時在內地發展暢順的她，坦言也曾遇過人生低潮，有一剎那想過一死了之。她憶述當時不如意事一次過找上門，令她跌入人生谷底：「出咗2、3隻碟冇人識，讀書成績唔理想，當時喺唔適合嘅時間拍拖，搞到連同屋企人嘅關係都變差，阿媽仲試過反對我拍拖而叫我唔好再返屋企，後尾分咗手，反而一切都變好。」

所謂經一事，長一智，目前她希望能遇上「對的人」：「原來拍拖，搵到個啱嘅人就會帶旺自己，所以我想搵個可以互相旺嘅人。」不過她自認宅女，很少會出外結識新朋友，惟有等緣分到，又笑謂：「公司都好多男仔，不過發展機會少啲，雖然我唔抗拒姊弟戀，但啲師弟真係太細個。」

Angela近年經常中港兩邊，日前遇上不幸事件，笑言儲存在手機內的短片，分分鐘成為她的「最後畫面」。事緣她到內地工幹時，因為航班延誤，和同事分道揚鑣後，打算Call 車到附近食肆打發時間，在等車期間遇上車身貼上大型Call車App的的士司機搭訕，可以用Call車價錢但又不用等的情況下載她到目的地，結果她就「中伏」誤上了「黑的」：「嗰個司機話地點好近，話100蚊人民幣就得，點知佢車到我去餐廳門口就話要收3倍車費，我覺得唔係錢問題，佢唔應該咁呃我錢，好嬲嘅情況下，第一次喺車度同個司機嘈交，我讓步肯畀2倍車錢，但佢又唔肯，鬧我話香港藝人可以報案，又話我聽錯價錢，佢話車我去原先個地方，但我怕有危險，所以趁佢開車，車速較慢時就跳車，但佢都仲追住我問我攞錢，最終我畀咗2倍半車錢，但臨走時繼續鬧梗話遇上我好黑、我唔識規矩等。」

問到她可擔心有隨時被「人間蒸發」的可能，她自知單身女仔較蝕底，所以全程用手機偷拍：「我影咗司機個樣、司機證，如果有咩事，我部手機係我遺物，可以知我發生過咩事，（會將過程擺上網嗎？）我又唔驚，雖然我好惡，但冇講過一句粗口或者唔啱嘅說話，係咪報案或者放上網分享，我交咗畀公司處理，但又諗網上公審佢係咪唔係咁好。」

她又謂過程驚險，但沒有驚的感覺：「因為我嘅怒火已掩蓋我嘅驚恐，只係阿媽知道後就狂鬧我，話我點解唔畀錢了事，做乜要冒險。」又強調現時內地相當文明，但大樹有枯枝，所以呼籲前往內地的遊客要小心「黑的」：「用安全嘅Call車App，我見過有啲網友話試過畀人屈咗10倍車錢，因為個銀碼大，所以佢哋報案，話我被屈3倍算小事。」

場地：太子酒店SAVVY