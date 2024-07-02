娛圈單打︱神還原秦博士　低調演技高手

日本漫畫大師手塚治虫名作《怪醫秦博士》面世50周年，當地電視台亦隆重其事，事隔24年再拍成真人版電視劇。今次飾演秦博士是剛為人夫的高橋一生，劇集在上月30日開播，收視好壞尚待觀察，但外界口碑不俗，讚賞高橋的造型高度還原，算是先聲奪人。

另外，飾演秦博士小助手佩佩，是7歲天才童星永尾柚乃，她在海報重現經典「鼓起泡腮」動作，非常可愛，直教觀眾想捏她面豬仔兩把！選角討好，看來此劇已成功了一半。

說回男主角高橋一生，今年43歲，他兒時已是兒童劇團的主演，後來身兼聲優。但真正嶄露頭角，卻要等到2015年以三十多歲之齡演出日劇《民王》。雖然只是配角，但有高度存在感，帶挈他獲得日劇學院賞最佳男配角殊榮，自此燦爛星途終於展開。2017年與松隆子、滿島光、松田龍平共演日劇《四重奏》，相信是港人最熟悉之作，他扮演滿口理論的中提琴家，提出「為甚麼吃炸雞要淋上檸檬汁」，成為經典大哉問，此劇更被封為神劇。

2021年的《天國與地獄》與女神綾瀨遙合作，劇中二人互換靈魂，再次展現高橋的精湛演技。他絕非典型靚仔，反而沒有偶像包袱，挑戰的角色不會受外形局限；面容帶點靦覥憂鬱，亦正亦邪，深受㗎妹喜愛。他曾拍攝裸露半身擁着全裸女模的雜誌封面，迅速完售。

今年5月，他無預警宣布婚訊，與小17歲女演員飯豐萬理江結婚。他們因拍劇而結緣，曾傳出女方搬到男方同幢大廈同居，但一直沒有正式認愛，想不到一公開即結婚。