星玄｜黃智雯冇懼素顏示人　行山拍片大騷緊緻蜜桃臀

今日係7月2日農曆五月廿七，今日幸運星係射手座，幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。前無綫花旦黃智雯（Mandy），就係射手座，佢自離巢無綫後，今年初便宣布加盟新公司，工作雖然冇以前咁密密麻麻，但就可以令佢有更多時間去選擇同決定做一啲自己想做嘅事，日前佢仲同成班「胡說八道會」嘅姐妹們，飛到上海為李施嬅嘅舞台劇撐場，Mandy依家生活愜意，身心狀態當然好啦！

而Mandy依家都認真經營社交媒體，喺內地嘅社交平台都Upload唔少影片，分享自己同姐妹嘅趣事，都見到有成日去做運動同行山，而喺影片入面，可以見到Mandy以素顏示人，皮膚狀態非常好，完全睇唔出已經41歲，而且，Mandy嘅身材都非常唔錯，可以見到背脊十分緊緻，而且臀部都好翹，應該係平時成日做運動先可以Keep得咁好！

肖虎嘅朋友獲貴人力撐，不要錯過展現才華好時機。新一代男神Jeffrey魏浚笙就係肖虎，佢近月作出多個新嘗試，唔單止獲邀到法國巴黎出席品牌時裝騷，又首次嘗試為動畫配音，仲喺人生第一次舞台上表演唱跳，雖然有歌迷質疑Jeffrey，因疑排練時間不足搞到「跳唱皆廢」，但其實Jeffrey係零跳舞基礎下，都已經將最好嘅一面表現出嚟畀大家睇，Jeffrey你將獲得貴人支持，嚟緊再有舞台畀你表演嘅話，就要好好把握機會！