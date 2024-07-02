Edan粉絲後援會第三度解散　1,000萬「會費」不知所終

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）粉絲後援會近日宣布將於7月底解散，將成為第三度解散。據了解，後援會開始刪掉平台上有關Edan嘅影片及照片，有「爵屎」（Edan粉絲暱稱）對於後援會再度解散非常無奈，甚至有人到留言稱「近一千萬會費不知所終」！

去年Edan粉絲後援會因有管理員設立「黑名單」阻止粉絲抽中門票而解散，但有指本身今屆新後援會管理員中，被發現又有上一屆成員，迫使團隊發文表示辭去所有職務。今次爆出「會費」問題，有指不知所終嘅會費更達近1,000萬元，後援會入會費每人約400元，後援會約有5,300人，會費總共200多萬元，至於剩餘嘅有機會為賣應援物所得盈利。

不少爵屎對粉絲後援會第三次解散都表示無奈及憤怒，有粉絲指fans club收咗會費後，後援會未有寄出應援物，向後援會查詢時亦得不到回覆，亦有粉絲指購買應援物後填錯資料但不能更改，以致不能取貨等問題，質疑後援會處事手法有問題。

而上周台灣人氣組合五堅情來港出席音樂節，同成員邱鋒澤為好友嘅Edan，亦抽空跟對方見面。Edan上載了跟五堅情成員及Edan的合照，並自曝兩人關係：「再次遇到香港第一個朋友和初戀。」Edan就以「Hello」及五個心心emoji作回應，又表示「只睇了兩小時又拍了全日戲但還是要見一見面。」足見感情要好。網友將邱鋒澤的其他位成員形容為現任、前任及小三，笑言「一張照片一次收穫初戀、現任、前任及小三」、「後宮相處很融洽」，又指Edan對他是真愛，大讚他又暖又窩心。