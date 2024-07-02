到Cafe叉叉電　身心療愈

出名拚搏的香港人，經常做到無停手，偶然覺得疲憊，都想慢慢停一停、抖一抖。這個時候，揀番間心儀的Cafe來一杯咖啡或特飲，再配輕食或茶點，慢慢Hea一Hea，讓崩緊的心情平復下來，又可以輕輕鬆鬆過一日。

治愈心靈

在這個高壓的城市，很多人的情緒或心靈都出現各式各樣的毛病，九龍城咖啡店聯同精神心理健康服務計劃推出美食療愈體驗探索城中「心」度遊，由即日至8月逢星一及二，客人於指定時段選擇1杯精品咖啡和雙色巴斯克蛋糕配雪糕窩夫，便可免費和資深心理輔導專家作深度對談服務，選擇有潛意識卡牌體驗、家庭動力體驗、親職諮商、自我關懷技巧體驗和心理諮商，讓大家品味咖啡和甜點時，可提升精神亞健康。

創意港味

未有咖啡店前，大家最愛到茶餐廳歎式特飲和茶點。灣仔新開的小店以西式Cafe加港式茶餐廳情懷，打山一系列新式茶餐廳風味的美食，如黯然銷魂菠蘿叉燒包、自家沙嗲牛肉佛卡夏包，其他有紅菜頭蛋素三文治和低脂的健身雞胸三文治等。飲品方面，招牌港式奶茶選用本地茶館以4款不同粗幼的斯里蘭卡錫蘭茶葉特調而成，茶奶茶香兼備。另外有Nitro氮氣咖啡、Nitro氮氣奶茶和Tonic特調系列，大熱天喝Espresso tonic、Espresso yuzu tonic或Grapefruit black tea tonic，夠晒暢快。小店逢星期四至六下午3時至9時有Highball歡樂時光，讓大家小酎解壓。

融合料理

現時的咖啡店，除了輕食，部分會預備豐富的餐點，讓大家身心滿足。早前於九龍灣開設新分店的本地文藝咖啡店，以奇幻之旅作設計主題，除有全日早餐、薄餅和甜點等，帶來多款創意的融合料理，包括的生薑味噌三黃雞伴牛油烤椰菜花．日本南瓜、咖啡羊架伴露絲瑪利燒汁．烤澳洲西蘭花．日本南瓜和紅酒燴牛面肉伴薯蓉．烤澳洲西蘭花等。創意咖啡由台灣第一届咖啡師大賽冠軍林東源老師教授，有冰伯爵茶咖啡、橙色歲月和熱情果蜜桃咖啡等，精選咖啡今季選用中美洲薩爾瓦多的水洗單品咖啡作基調，適當酸度配榛子和牛奶朱古力香氣，餘韻悠長。

酸甜清爽

在熱天，最重要就要是降溫，咖啡連鎖店推出創意夏日飲品系列以酸甜清新作主題，包括青提柚子檸檬星冰爽、青提柚子椰奶星冰爽、烘烤焦糖燕麥奶咖啡和烘烤焦糖燕麥奶星冰樂，輍特別是橄欖油燕麥奶咖啡和橄欖油泡沫冷萃咖啡，前者富朱古力和蜜餞柑橘氣息，後者融合特級初榨橄欖油的雲呢拿甜忌廉泡沫。配焦糖綿雲慕絲蛋糕和特濃咖啡脆脆蛋糕，分外吸引。此外，品牌今年推出光影月餅禮盒，內有流心焦糖咖啡、燕麥奶奶黃和焙茶黑芝麻口味，即日至8月12日會有早鳥優惠。

越式風情

去Cafe除了甜點，還是有很多選擇。法式連鎖Cafe由即日至8月26日推出期間限定的越南主題風味，包點有辣醬牛肉越式法包和咖厘白汁雞肉越式法包，前者以牛肉配青瓜、是拉差辣椒醬沙律白汁、醃蘿蔔和肉鬆等，香辛開胃，後者以雞肉配咖喱沙律白汁、洋葱、醃蘿蔔、芫荽及煙肉碎，味道香濃，配蝶豆花特飲，清涼滿足。

冰涼消暑

近日黃竹坑進駐很多新餐廳，其中一員就是本地連鎖咖啡店，店子以不同造型和顏色的磚堆砌，配馬醉木樹和圓形餐桌，另設有戶外區域，滿滿自然氣息。因應新店，首次推出日本3.5牛奶、士多啤梨軟、牛奶士多啤梨扭紋雪糕，以及有咖啡香的Affogato，限定菜式有香煎三文魚手工扁帶麵，吃過午餐再來杯雪糕，一樂也。

鐵道迷之選

日本鐵路和車站一向有特色，尖沙咀新開的鐵道主題Cafe以古董電氣化火車「阪神電気鉄道311形」及「箱根登山鉄道 チキ1形」為設計靈感，內有車廂、車站和控制室，為求逼真更有列車行駛聲，每個位都是打卡點。Cafe提供西日料理和鐵道便當，便當有牛肉照燒、吉列豚肉、和風漢堡扒和南蠻鳥唐揚等配搭，其他有全日早餐、芝麻醬雞胸肉長通粉、北海道帶子黑松露鮮菌意粉和原鐵路刺身丼等，配深度烘焙的咖啡，內裏的甘苦風味，芳香解膩。

低卡低碳之選

早前進駐黃竹坑新商場的全新品牌Cafe，內裝糅合水泥風與文青綠白元素的休閒舒適氛圍，主打近年大熱的低卡低碳飲食，是不少上班族及女生熱捧好選擇。餐廳團隊嚴選環球優質食材包括挪威焦糖芝士、比利時牛角包、澳洲牛油果及日本宮崎縣雞蛋等炮製出一系列低卡低碳美饌。星級推介有自家研發的「香煎日本刺身級帶子龍蝦汁牛油果椰菜花飯」、4款由食客自選秘製醬汁的夏威夷Poke Bowl、韓國近期大熱兼網紅必點的「挪威焦糖芝士比利時牛角酥窩夫配雪糕」，以及以本地食品科技團隊研發、被譽為高營養的虎堅果燕麥奶製作的「凍宇治抹茶茶凍虎堅果燕麥拿鐵」等。為慶祝新店開業，於即日至7月4日期間惠顧早餐更可無限添飲熱即磨咖啡。另於即日起至7月1日憑商場派發的指定宣傳單張，於上午11時後於餐廳消費滿HK$100，即可免費獲贈「凍宇治抹茶茶凍虎堅果燕麥拿鐵」乙杯呢！