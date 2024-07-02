港姐起底︱梁嘉瑩一身古胴色換粉底液　網民推入三甲

港姐今日（2日）進行第二輪面試，其中現年22歲的梁嘉瑩（Emily）樣子甜美並曬得一身健康膚色，被網民視為大熱之一，毫無懸念入圍第二輪面試，她早前已在社交網拍片公布自己入圍的消息及多謝大家的支持與關心，會繼續加油，並十分識做地表示：「這兩天看了評論，非常謝謝大家的喜歡，聽了大家的建議現在我化妝少加了很多高光，然後也換了粉底液！」網民紛紛叫她加油，又讚她漂亮及有港姐三甲相。今日她以入膊連身裙上陣，問到優勝之處時？她自言贏在有自信。

另外，視被為的「城大張栢芝」劉沛妍及「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）也順利成進身第二輪面試，劉沛妍舞技一流，不時在社交網分享跳肚皮舞片段，小蠻腰夠殺食，今日她身穿白色低胸長裙示人，不過裙襬略皺。至於Ellyn以黑色tube dress到場，青春性感，問到被指貌似李嘉欣，她得體地說：「佢好靚，希望大家覺得我似。」

而「艷麗版蔡潔」程姜月（Dolores）在首輪面試中，因跟蔡潔撞樣而成為焦點，非常搶眼，不過今日她將頭髮盤起加上斜肩晚裝打扮過於成熟，由於頭髮出事突然老了十年，問到樣子似蔡潔，她掩嘴而笑。

現年26歲的潘可妍（Dolce）以一襲白色喱士裙到場，樣子可人，她在社交網的照片亦主打清純，有網民留言指她之前曾參選，去年更表示去年說要矯正牙齒，她也大方承認，網民大讚她可愛及箍牙後牙齒好看不少。