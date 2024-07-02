陳彥行秘密當媽　女兒已3歲入幼稚園每年學費近11萬

47歲的陳彥行當年憑出眾好身材，與傅明憲、曹眾、彭子晴和姚瑩瑩被捧為「無綫五美」，更在劇集《皆大歡喜》系列的三姑娘「金日」一角，而為人熟悉。她於2006年與無綫電視結束12年賓主關係後，其一度轉投亞視。多年來，陳彥行對外都宣稱自己單身，只視愛犬為命根。不過，最近有傳陳彥行原來早已秘密產女，女兒目前3歲，就讀名幼維多利亞國際幼稚園及幼兒園，學費每年近11萬。

有傳陳彥行的女兒剛從小組班畢業，而她在校內亦非常高調，不時現身親子活動，對女兒照顧有加，親力親為。久未露面的她，驚現富態。感情方面，陳彥行出道以來鮮有緋聞，曾被拍得到同送貨司機出雙入對，不過當時陳彥行卻表示對方是中學同學。當年更有傳陳彥行不介意男友沒錢沒地位，經常補貼男方。可是男友並非一個專一的人，經常背着她同其他女性來往，最終陳彥行忍無可忍便提出分手。

陳彥行曾在節目上自爆獲苑瓊丹牽紅綫，不時介紹「筍盤」給她，更笑言︰「第時我有幸嫁得出，都要跪地斟茶畀佢。」而苑瓊丹更踢爆陳彥行希望有個獸醫男友，可以省回不少狗狗的醫藥費。2020年，陳彥行以「苦主」身份受訪時表示，墮入理財陷阱，指自己與75歲媽媽墮入總值3千萬元保單風波。