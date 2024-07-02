鄭爽欠超過1.2億人仔唔還錢　累出品公司被凍結股權

內地女星鄭爽年前因代孕棄養及逃稅等風波而被全面封殺，出走美國避風頭嘅佢，被相關劇集投資方先後追討賠償，法院終判鄭爽暫無財產可供執行，並被限制高消費和凍結股權，即佢暫時唔再需要還錢。因此，鄭爽主演的《翡翠戀人》出品方之一的海寧東開之星影視投資有限公司因債權人撤銷權糾紛起訴鄭爽等。經整合發現，鄭爽已因多個合約糾紛被限制高消費，未履行金額超1.2億元（下同，約1.29億港元）。

另外，鄭爽另一套主演但並未播出的電視劇《絕密者》出品方霍爾果斯尚暉影視文化傳媒有限公司新增一條股權凍結訊息，執行人為浙江東陽尚暉影視文化傳媒有限公司，凍結股權金額300萬（約322萬港元），凍結期限自2024年6月26日至2027年6月25日。公開資料顯示，該公司為鄭爽主演的電視劇《絕密者》出品方，該劇並未播出。此前，該公司曾因未返還該劇投資者投資款及收益被判賠千萬。

不過有網友質疑，《絕密者》未能播出原因為同劇演員趙立新陷政治風波而禁播，並非因鄭爽原故；《翡翠戀人》則因劇中有韓國藝人李鍾碩參演，因「限韓令」而遭禁播，但同樣入鄭爽數，網友認為要求鄭爽賠償屬不合理。