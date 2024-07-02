本日日本：百萬包場專享　當城主豪一晚

追求奢華住宿體驗的朋友，到訪日本的話不妨入住當地城堡、一嘗做「城主」滋味！近年當地不少城堡紛紛推出「城泊」，讓你在鼎鼎大名的歷史名城內留宿。其中建於1622年的廣島縣福山城，便剛於6月推出Castle Stay，花費¥132萬（約HK$64,680）便可將城堡包場一晚又住又食，更可享受城主般的尊貴待遇，十分巴閉！另外， 香川縣丸龜城及長崎縣平戶城近期亦提供城泊服務，絕對要趁機豪番晚。

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福山城：排場十足 節目豐富

廣島縣福山市福山城由福山藩第一代藩主水野勝成建造，今年趁該城堡建城402周年推出的Castle Stay，排場可謂夠隆重！住客首先由穿着盔甲的武士於福山站迎接，之後換上城主的服裝拍攝紀念照，並在家臣的歡迎下，於重要文化財「筋鐵御門」入城。城堡中心部分在日間對外開放後供包場使用，你可獨享歷史建築物及無形文化財（即文化財富及文物）。當中樓高兩層的「月見櫓」被用作客房，最多可供4人入住，入住前會有尊貴的「福山城一日城主儀式」，之後可先沐浴才享用晚餐。過去城主專屬的浴場為「御湯殿」，當時附有「蒸風呂」，現已改裝為桑拿。晚餐則是「饗應料理」，採用各式當造的福山食材烹調，晚飯後到天守閣頂層Lounge歎靚酒及欣賞現場和樂演奏。第二天早上於有形文化財福壽會館邊看天守閣邊

吃早餐，隨後由專人帶領參觀一般不公開的伏見櫓，進一步了解福山城價值。除了基本住宿行程外，更可按喜好追加能劇表演或往古老港町鞆之浦觀光等各種方案。2人入住（包早晚兩餐）費用每晚¥132萬起（約HK$64,680）。

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丸龜城：晚間天守閣 品酒獨歎

位於香川縣丸龜市的丸龜城擁有400多年歷史，被指定為國家重要文化財，是現存12天守之一，憑着擁有四國最古老的木造天守和日本最高石垣而馳名。想在這裏當一日城主的話，可別錯過7月起推出每年名額僅30組的丸龜城Castle Experience。這個由丸龜市政府企劃的二天一夜住宿體驗，當賓客抵達JR丸龜車站後，即有人力車接送前往丸龜城，接待人員會在大手二之門迎接，之後前往1670年建造的國家重要文化財大手一之門辦理入住手續，同時欣賞太鼓表演。隨後往天守閣移動，由專人導覽，講解丸龜城的歷史及丸龜藩主京極家的故事。晚餐在「延壽閣別館」享用以鑲有京極家四目結紋的食器盛載的精緻御膳。晚餐後獨享一般遊客無法進入的晚上天守閣，賓客在橫笛的演奏下飲酒閒談，並下榻於昔日丸龜藩主京極氏的居住處「延壽閣別館」。翌日前往市內於1688年建造的名勝中津萬象園食早餐，接着體驗丸龜的傳統工藝「團扇」製作及煎茶道，為旅程畫下完美句號。2人費用每晚¥126.5萬起（約HK$61,985））。

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平戶城：三面環海 玻璃浴室

位於長崎縣平戶市的平戶城又名「龜岡城」，是日本百大名城之一，由第29代城主天祥鎮信所建，完成於1718年。現今的天守閣於1962年修復，2021年完成大型整修並推出嶄新的城堡住宿體驗，城內的一整幢「懷柔櫓」開放給公眾預約入住。「櫓」為城堡中作為瞭望台、倉庫等功能的小屋，通常建於視野較好的城郭之上，與主城並不相連。平戶城擁有五幢櫓，樓高兩層的懷柔櫓面積約120平方米，設施齊全，設有客飯廳、睡房、和室、浴室、露台等。裝潢以桃山至江戶時代的美學為基礎，並以九州出身的美術家小松孝英所繪的壁畫為中心。「城主」可於這個華麗空間內，享用以平戶地道食材入饌的早、晚餐，又或於三面環海的玻璃浴室中浸浴，同時遠眺平戶大橋及平戶島的優美海景。入住期間能體驗茶道、武士道、騎馬及和服試穿等活動，更可欣賞日本國家指定重要無形民俗文化財「平戶神樂」表演。費用每晚（上限5人，每天只招待一組住客）¥660,000起（約HK$32,340），其他活動需另外收費。