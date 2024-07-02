東冲有料到：泰國人的大愛和歡樂

得到有關單位的邀請，上星期前往布吉島參加了同志平權驕傲月大遊行。

其實6月泰國多處地方都舉行了類似活動，剛於上周日曼谷便有規模甚大的相關遊行，有不少政府官員出席支持；而上周六布吉及蘇梅亦有上述遊行活動。

布吉島的遊行得到多個民間團體及政府支持，並有明星名人參與，當中曾演出港產片《掃毒》、被喻為最漂亮變性人的Poyd也見其蹤影，場面非常熱鬧。

得到有關單位的誠意邀請，我登上其中一輛花車向沿路群眾打招呼。沿途的群眾也不斷向我的車輛揮手歡呼，但他們的熱情卻全拜我身旁一位作變性人打扮的朋友所賜。他的真正身份為旅遊警察，為了令大家高興故作了女兒身的打扮，一般泰國朋友以為身處遊行車上便是明星或名人，所以非常樂意向我們揮手及打卡。

老實講，花車巡行的場面自己已採訪過無數次，但這次自己卻置身遊行花車上接受歡呼聲，感覺完全是兩碼事。最明顯的分別是，這次在布吉島舊城區舉辦的活動，可以全方位地看到泰國人的包容及大愛，沿途看到很多父母帶同子女前來支持及響應。大會更特別安排了年過60歲的銀髮族LGBT坐上中式的轎，並由脫去上衣的泰國海軍負責抬轎。這些銀髮族LGBT前半生可能都不敢「出櫃」告訴別人自己的取向，但今時今日社會明顯更開放的風氣下（就連泰國政府也通過同性結婚，如無意外待泰王通過後，最快100日後便會成事），只見過程中沒有人歧視及咒罵，大家都樂在其中。

活動的高潮位是晚上有歌手獻唱、煙花發放及無人機演出，令人目不暇給，吸引很多遊客前來支持參興，絕對是夜繽紛！這就是Amazing Thailand！

胡慧冲