紙感平板　插畫師都讚？

很多人都喜歡用平板電腦畫圖，HUAWEI新機MatePad 11.5”S主打這個功能，其11.5吋達到3:2黃金畫圖比例，並支援PaperMatte柔光屏技術，配合第三代HUAWEI M-Pencil使用，帶來類似鉛筆在紙張上摩擦的柔和阻力感。另外它率先對應廠方自行研發的《GoPaint》繪畫軟件，提供超過100種筆刷效果、四款特製色卡及曲線修正工具，內置的方天繪畫引擎更能降低延遲及提高繪圖層數，插畫師Rokku試用後大讚它能滿足創作者的多變畫風。

屏幕支援144Hz刷新率及2.8K解像度，並獲得德國TÜV Rheinland硬件級低藍光認証、無頻閃及無反射認証，睇片保持流暢的同時照顧用戶眼睛健康。此機另一賣點是厚度僅有6.2mm，重量約510g，以大尺寸平板來說相當輕巧。其他配套包括8GB RAM + 256GB ROM、1,300萬像素主鏡頭、800萬像素前置鏡頭、4組喇叭及8,800mAh大電池等。

同場加映︰大芒平板性價比高

大芒平板同期仲有部僅售千多元的TECLAST T65 Max，內置12.95吋IPS屏幕，支援1,920×1,200解像度及16:10長寬比，並預載閱讀、分屏及眼睛保護模式，配合4組喇叭，滿足娛樂及辦公需要。處理器是MediaTek的八核心Helio G99，配合8GB RAM效能屬合格水平。另搭載1,300萬像素後置及800萬像素自拍鏡頭，電池容量為10,000mAh。美中不足是沒有5G，但就兼容TDD+FDD雙模4G網路接入，可VOLTE通話和上網同時進行。