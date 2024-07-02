樂隊Locksmiths推新歌　大雄拍MV散播病毒全員中招

英皇旗下樂隊「Locksmiths開鎖佬」最近推出新歌《我都都是這樣沒有長大的》，提醒大家就算足入社會後，也要好好照顧內在的小孩，保管勇氣和反叛。

五位成員初次拍攝，他們坦言自己經驗尚淺，演出時仍有進步空間，更感激現場所有的工作人員的指示及付出。Keyboard手Eric慶幸拍攝過程流暢：「每一幕都諗得好周到，過程中感受到工作人員嘅效率都好高。我哋一定會繼續努力，考慮自己嘅不足，下次再竭盡全力，做出更好嘅作品。」而結他手阿東坦言拍攝前一晚緊張得睡不着，彈Bass的Harry亦謂過程中有很多可以做得更好的地方：「例如要提醒自己小心身體唔好病住拍嘢！」原來拍攝當日，主音大雄就是帶病上陣，拍攝後第二日，全員更病倒。

對此大雄甚感歉意，表示錄音後的第6日就要拍攝MV，但當時自己仍生病中，「無錯我就係嗰位防疫漏洞，非常唔好意思！」續言拍攝期間更不小心睡着，但感激現場大家都十分照顧自己，讓他有時間偷下懶。鼓手Tom笑謂自己人生成就解鎖：「可以着背心打鼓，但下次我會操番靚條手臂先。」隨後不忘調侃大雄一番：「記得嗰一日之後，大家都病哂，因為有位師兄散播病菌，小弟我真係感激不盡，哈哈。」