譚輝智扮學生哥　大玩惡搞抽水

《中年好聲音2》歌手譚輝智、顏米羔及劉威煌近期人氣急升，3人應品牌之邀推出惡搞Rap廣告歌及拍攝MV，他們在MV中扮學生，又大玩惡搞抽水，模仿電影《食神》大隻仔、講《頭文字D》金句，還抽古天樂經典車胎廣告，謝霆鋒米芝蓮唧朱古力與經典Fing頭等大放笑彈！

輝智在MV中跟小演員有對手戲，本身育有一子一女的他大談湊仔經，他指女兒不經不覺已5歲，現在仍十分回味女兒剛出世的時刻：「當年我喺手術室聽到囡囡第一聲喊聲，我都喊埋一份！ 」但他最難忘是第一次送仔女返學：「最難忘佢哋上完預備班，第一次真正返幼稚園送佢哋返學，好唔捨得，因為唔可以畀家長入去，擔心佢哋唔適應。」

故此輝智只要有時間都會爭取機會接送小朋友上學和放學，他表示：「依家小朋友啲書包實在太重，因為佢哋返學要帶好多書，又食物盒、餐具水樽，有時仲會偷偷塞啲玩具落去，好搞笑！不過佢哋腰骨仲係發展中，會擔心書包太重影響健康，所以有時都幫佢哋孭書包。」認真廿四孝老竇。講到親子時刻，他非常享受：「平時會去公園，去多啲佢哋未去過嘅地方，最緊要陪伴，有時間就多啲相處。」