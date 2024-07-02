張頴康「救參96小時」跑到嘔　傅嘉莉崩潰爆喊

由陳山聰、袁偉豪與張振朗等主演的無綫劇集《反黑英雄》大受好評，昨晚（1日）播出的一集中，張頴康上演「救參96小時」救女行動，過程緊張刺激，一眾演員在商場來回奔跑，看得觀眾大為肉緊。

談到6分鐘商場奪命狂奔場口，頴康透露相關場口足足拍了一整天，更跑到嘔：「坦白講呢場戲真係好辛苦，因為場地實在太大，當日拍咗幾次之後，有人掟支水畀我飲，我一飲即刻嘔番出嚟，雖然我本身都有玩開長跑，但個場地真係太大，要一段時間先可以適應到。」談到戲裏戲外均是三名小朋友的爸爸，張頴康坦言比較容易投入角色：「個女被綁架呢場戲，做咗爸爸之後感覺深咗好多，呢一組戲我都好鍾意，因為好表現到父女嗰種感覺，不顧一切去保護自己個家庭。」

至於飾演頴康太太的傅嘉莉（Kelly）同樣演出樣亮眼，其中一場醫院爆喊戲更大晒層次式喊功，同一時間演繹出無助、恐懼、內疚及崩潰的狀態。談到醫院爆喊戲，Kelly說：「呢場戲我係以冇咗個女、唔可以再冇埋個老公嘅心情去演，其實內心已經好崩潰，但又唔可以情緒失控到講唔到嘢。好多謝導演喺呢場戲畀咗好多空間我發揮，等我可以一Take過完成。」Kelly續指與頴康合作很有火花，大家很快便投入角色，她說：「因為阿康同角色比較相似，都係有三個小朋友，太太（麥雅緻）又係賢妻良母。有啲場口我都會請阿康幫手問佢太太意見，所以好多戲都係參考佢太太。」