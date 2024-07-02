翻拍紙盒藏屍案　Edan長辮Look扮兇手？

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）未受粉絲後援會宣布解散的「財務」風波影響心情，在社交網留言表示睡了兩小時，拍了一日戲都要跟五堅情成員見面，但未有透露「戲」到底是拍劇還是電影。有消息指他正翻拍的電影，題材跟曾轟動一時的紙盒藏屍案有關，更傳他為新角色駁髮，可是他日前以長辮Look現身張蔓姿及張蔓莎的生日會，雖然戴帽到場才未被發現，但他拍攝另一個工作片時，令疑似造型曝光。

Edan曾早前透露將開拍一部新戲，背景不是現代，角色有不少內心戲，兼橫跨不同年紀，所以深感具挑戰性。原來他跟《正義迴廊》班底合作，翁子光任監製，翻拍紙盒藏屍案！他透過經理人回覆：「同翁子光監製合作，對自己嚟講係一個大挑戰，好期待成品。」但未知Edan會飾演哪一個角色，不過歐陽炳強犯案時只得27歲，與Edan年紀相約，或有機會飾演較年輕時。據了解，紙盒藏屍案電影嘅演員陣容相當強勁，包括譚耀文、內地演員張頌文等

另外，Edan隊友Anson Lo亦行程緊密，昨日（1日）深夜在社交網晒着背心大晒麒麟臂的練舞片，翌日早上7時就趕到機場，準備超程往日本拍新歌MV，雖然是早機，但現場聚集了20多位「神徒」（粉絲暱稱）送機，他和「神徒」揮手道別後，就在禁區內拍片透露以蛋撻做早餐，約下午4時就到海邊，而晚則是食白飯。