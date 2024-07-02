《開心鬼放暑假》特別放映　袁潔瑩傅明憲現身撐場

經典喜劇《開心鬼》系列第二集《開心鬼放暑假》於1985年上映時大受歡迎，不但捧紅「開心少女組」，更成為當年票房頭十位！電影即將邁向四十周年，監製及主演黃百鳴日前特意於九展星影匯戲院交還及拆卸前的最後一晚舉行了《開心鬼放暑假》限定一場的特別放映，獲一眾參與演員出席支持，包括編劇及導演高志森、「開心少女組」成員袁潔瑩和傅明憲以及有份演出《開心鬼》系列第一集的李麗珍等。

袁潔瑩現場獲一眾粉絲舉牌支持，場面熱鬧，《開》是她與傅明憲的處女作，對於重看這部作品，袁潔瑩直言很開心：「因為呢這部戲令到好多觀眾認識我，當年我仲係學生，因為黃百鳴喺街發掘我先成為演員，差唔多係40年前，我同佢嘅友情依然冇變。」被問到最近生活如何，她表示最近生活很平靜，有不少時間與朋友見面以及做運動。被問到會否有戲癮復出拍戲？她笑說很難變回「開心少女組」，等看完電影再算，似乎都仍有機會在大銀幕上見到她。

至於傅明憲則笑言感到唏噓，之前她也曾翻看《開》，每次看的感受都不一樣，「每次同大家見面都好開心，覺得同呢班識咗咁多年嘅朋友感覺係最真。」而李麗珍稱當年正拍攝另一套電影，所以未有出演《開心鬼放暑假》，但當時也經常會去片場探班：「當年有好多開心回憶，喺公司拍嘅電影都好開心。」