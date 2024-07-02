張學友身手個個讚　要求高每Take都要問霆鋒意見

歌神張學友於英皇電影《海關戰線》除了應付連場文戲，還要接受體能挑戰，擔任動作指導的謝霆鋒特別為度身設計動作，首天入組的學友狀態甚勇，在邱禮濤導演和霆鋒安排下，第一場便要拍攝槍戰，為應付這場戲，學友特別請教駐場的槍械和爆破老師，了解開槍、揸槍和走位等動作，且埋位前還特地跟動作指導來回練習，以備正式演出時確保安全和演出水準，看在眼裏的霆鋒也不禁稱讚前輩的專業和用心：「學友哥的動作其實也很敏捷，你看他跪低，再爬起身開槍的連環動作很爽，只是他不像我們經常拍打戲般，所以一定要warm up，但很快上手。」

拍攝當天氣溫熾熱，學友卻要穿上整套海關制服，由於當時仍在疫情期間，排練時學友還戴上口罩，所以分外吃力，需要不時飲水降溫以免中暑。而學友對自己演出亦相當嚴謹，每拍完一Take便急忙問霆鋒和導演，自己的表現如何？可有改善空間？霆鋒聞言即作弄學友：「不用擔心，將你的動作加快三格（所指影片的速度）便沒問題了！」學友聽罷像鬆一口氣的回答說：「可以加快三格？不過我以後都是拍喜劇好些，輕鬆得多！」霆鋒直言學友的動作步伐零問題，只是他要求太高，一直站在機器組旁邊「睇戲」的衛詩雅，現場直擊學友的身手後也說：「嘩！學友哥動作真的敏捷，尤其剛才要在火燄前奔跑，加上現場爆破氣氛，看得我很緊張。我也得做好鍛煉和準備工夫，應付之後的槍戰演出！」

學友表示今次的文戲和動作戲都很平均，兩者極具挑戰性，慶幸遇上專業對手霆鋒，讓他很快投入和完成每一場戲：「打打殺殺當然落在霆鋒身上，但他這位動作指導真的很稱職，很有心思的設計和指導我每個動作演出，讓我覺得自己真的身手不賴。」