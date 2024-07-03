【是日通勝】

農曆五月廿八

甲辰年 庚午月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、移徙、動土

忌：置業、買田、伐木

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：白色、金色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

金牛座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

雙子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

巨蟹座：自信心不足，易被別人的閒言閒語所動搖。

獅子座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

處女座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

天秤座：愛情運差，宜收拾心情，專注於事業發展。

天蠍座：幸運指數排首位，單身者可打破感情悶局。

人馬座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

山羊座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

水瓶座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）狗 健康差

鼠：對現狀不甚滿意，但毋須感到太悲觀。

牛：工作態度比較敷衍，小心被上司責難。

虎：生活上遇到棘手問題，謹記保持冷靜。

兔：精神狀態不錯，今天做起事得心應手。

龍：運勢好，整個人精力充沛，沒有煩惱。

蛇：與伴侶共同克服困難，感情將更牢固。

馬：不能再熬夜了，否則有可能輸掉健康。

羊：適合參加社交聚會，有望認識新朋友。

猴：財運及事業運皆不俗，投資容易獲利。

雞：事業運欠佳，整個人陷入急躁狀態中。

狗：是日沖煞，運勢下滑，身心疲憊不堪。

豬：堅持為理想奮鬥，就會有成功的一天。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

五行增運大法：夏季出生篇

在玄學上，按自己的出生月份，配對命格所需之五行，便能夠得知相關有利的顏色或活動。

今期將針對夏季出生者，即生於農曆四月至六月（約西曆5月5日至8月7日）之人士適用。

命格：火旺，忌火利水，補水為佳。

注意部位：喉嚨、氣管、腎臟、膀胱

有利顏色：首選採用藍、紫及灰等顏色。次選宜用白、金及銀等顏色。切忌選用紅及橙等色。

有利圖案：波浪形

助旺擺設：魚缸、水種植物、流水擺設等。

助旺物品：質料涼快的衣物為佳，也可考慮波浪狀的衣服及髮飾。

助旺活動：釣魚、滑雪、潛水、滑浪、游泳等水上活動，較易結識理想對象。

助旺食物：海帶、魚生、海鮮、雲耳、芝士、芝麻糊、啤酒、冰鎮菜色、西式糕點等；另外，深藍色、黑色為主之有益食物亦佳，如藍莓、黑葡萄、黑木耳及黑豆等。