港姐複試︱華姐Tracy減肥鬥林峯鐵粉　「Hot版鍾麗淇」甜笑闖關

今屆港姐第二輪面試昨日舉行，數十位參賽者準備十足，不論化妝、服飾都明顯升級，華姐Tracy及Annie盡顯大方優雅一面，除了「酒凹關楓馨」Kimmy、「城大李嘉欣」Ellyn順利複試，「Hot版鍾麗淇」Emily自信心爆棚，更火速成為網民三甲之選！

《2024香港小姐競選》首輪面試上月中於電視城舉行後，數十位進入第二輪甄選的參賽者昨日再次出動，早上8時便戰鬥格現身電視城，而之前本報率先爆的多位入圍者「城大張栢芝」劉沛妍、「翻版超雲」黃艷、「長髮湯盈盈」趙浚雯、華姐鍾翠詩（Tracy）、張安妮（Annie）、「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、「酒凹關楓馨」Kimmy、「純情傅嘉莉」Chloe及設計師Mandy都齊齊「變裝」省鏡現身。而「Hot版鍾麗淇」梁嘉瑩（Emily）初面試後即成為網民心水之選，昨日所見自信升級，搶先被指是三甲首選。至於首輪搶盡風頭的17歲中美混血兒「翻版樂基兒」Aisha則未見蹤影。

曾分別奪溫哥華華姐競選亞軍及季軍的Tracy及Annie「升級」再次登場，之前簡約風格白裙仔見人的Tracy，昨日換上一條低胸Tube dress現身，配襯名牌包包，高貴感倍增，不過期間露出右邊胸墊，稍微「甩轆」。Annie今次大玩成熟美，以黑色通花背心裙亮相，淡定又大方。二人自信心爆棚，Tracy說：「希望盡力做好自己，知道Annie有嚟，係緣分，可以一齊追尋夢想，我都有減肥，但未係最fit！」Annie則說：「參加完華姐所以想挑戰埋港姐！（有信心？）梗係要有信心，對自己身材幾滿意。」而劉沛妍舞技一流，不時在社交網分享跳肚皮舞片段，昨日以低胸白色長裙見人，小蠻腰夠煞食。至於穿黑色Tube dress到場的Ellyn，青春性感，說到被指似李嘉欣時，她得體地說：「佢好靚，希望大家覺得我似。」

「長髮湯盈盈」係何雁詩波友

另外，「酒凹關楓馨」Kimmy以黑色Tube Top騷纖腰搶Fo，她自信滿滿地說：「冇特別keep fit，對身材有信心，都帶咗比堅尼！」她於社交網經常PO周遊列國的相片，簡直是旅遊達人，生活看似甚富貴，不過昨日她穿上去年到法國巴黎旅行時的同款服飾面試。貌似藝人鍾麗淇的Emily亦被睇高一線，笑容甜美，陽光味十足的她早前在社交網拍片透露入圍消息，更識做地表示：「聽了大家的建議，現在我化妝少加了很多高光，然後也換了粉底液！」網民紛紛為她加油，又讚她漂亮有三甲相。此外，經營自家時裝品牌的Mandy貌似「咪神」崔碧珈，昨日她以親自設計的Girdle現身，谷胸谷到盡。

此外，「長髮湯盈盈」趙浚雯原來是高球好手，日前她晒出與藝人何雁詩於高球場的合照。而空姐Cindy昨日帶了多套衫面試，由紅衣女郎變身「黑玫瑰」，而她是更是藝人林峯的鐵粉，社交網晒出多張合照，更留言指希望可跟偶像再見面。

「監獄美女」能文能武

每年港姐參選期間及比賽時都有才藝表演環節，一眾入圍第二輪面試的參賽者已秘密練兵。昨日現身時上衣下滑露膠紙的「監獄金融美女」Caroline，其實文武皆能，既懂作歌、唱歌、畫畫，又有玩槍擊、賽車，興趣多多，身材高挑的她更在社交平台晒水着照，網民大讚多才多藝。

至於「翻版超雲」黃艷昨日身穿入膊裝示人，時尚感比上次高，日前她PO出彈琴照，並留言：「悄咪咪來個才藝預告，苦練已久終於可以派上用場啦！」

戰況「胸」險博凸圍

昨日港姐進行複試，上演新一輪「胸戰」！不少參加者「武器」升級，打扮較第一輪性感，希望令評判留下印象。修讀經濟、由澳洲返港選美的孫瑩瑩（Annie）到達電視城時外穿西裝褸，到下午正式見傳媒時則脫下外套，以Tube dress騷胸晒本錢。

而以黑色低胸吊帶裙示人的鍾天嬌（Stella）亦力谷咪咪，相當性感。現年25歲、河北人陳甜甜（Rose）則「有前有後」，穿上晚裝大騷豐滿身材，加上大露背，意態撩人。

「艷麗版蔡潔」跌Watt

在首輪面試中因跟藝人蔡潔撞樣而獲封「艷麗版蔡潔」的程姜月（Dolores）本來頗為亮眼，但昨日突然跌Watt，她將長髮盤起襯斜肩晚裝，由於髮型出事兼打扮過分成熟，有如突然老了10年。

至於上輪穿低胸裙大晒「100厘米」上圍搶Fo的張玥，昨日玩「封胸」只晒香肩，即令網民焦點盡失。曾於2020年選過亞姐的她表示翌年想選港姐，但受疫情影響未能參加，更自爆：「媽媽身材都OK，自己鍾意瘦啲，乜都食，亦鍾意潛水！」