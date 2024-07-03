鄺潔楹耍棍操Fit　求加咀戲獻螢幕初吻

藝人鄺潔楹（Judy）日前為無綫新劇《武林》開工，飾演一名棍法高手的她，劇中受師傅戴耀明傳授麒麟棍法。提到此劇動作場面多，Judy表示事前也練習了3個月，她笑謂：「支棍仲長過我個人。（打到飛天？）唔係我囉，我得4場，其實合理嘅，因為我同劇組講現實世界冇理由出街都拎住支棍，好似長期摟打交咁，結果改咗啲劇情打少咗。」今次是她首次耍兵器，除了勤練棍法亦要練劈腿，坦言感到辛苦：「因為棍唔可以話即場教就玩到，例如正、反花，要識得扭，每次練3、4個鐘。」她笑言吊威吔還比較輕鬆：「棍冇得唔出力，Hea會打唔到。」

性格好動愛玩的她，除了比其他演員「打得少」外，就連跳海戲份也「得個睇字」大嘆可惜：「好期待呢個跳海環節，睇戲見人跳覺得好型㗎，點知劇組Book咗替身！（同導演自薦？）有講㗎，因為要綁住雙手跳，可能佢哋驚我上唔返水，好可惜。」

她指做演員應作不同嘗試，問到家人不會擔心安全？她笑言事前不會跟家人報備：「危險嘢拍完先畀佢哋睇會好啲。（男友都唔知？）唔會特登講，始終佢唔係呢行，我唔會話好興奮呀可以跳海，唔會有人明白呢個心情囉，哈哈！」她表示男友不會設限不准她拍甚麼，但笑指自己的螢幕初吻還在：「拍咗正劇4年，感情線都比較弱，可能佢哋覺得要至少1米65嘅女仔先配到，哈哈！」她指近年韓劇也興起身高差CP組合，笑指會繼續努力游說監製們給她浪漫感情線。