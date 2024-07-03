星玄｜謝霆鋒危險動作戲親身上　醫足一個月眼角險留疤

今日係7月3日農曆五月廿八，是日最旺嘅生肖係猴，財運及事業運皆不俗，投資容易獲利。肖猴嘅型男謝霆鋒，向來瓣數多多，唔單止身兼幕前，仲有自家品牌，喺新戲《海關戰線》佢仲撈埋幕後做動作指導，嚟緊仲做埋導演添，日前接受訪問，佢就話自己手上仍有兩部電影準備緊，不過都有計劃開騷，或者看檔期再作決定，霆鋒財運及事業運皆不俗，不如試下做埋投資人，話唔埋有得賺呀！

《海關戰線》即將喺7月5日上映，霆鋒分享一場最危險嘅動作戲，喺大概6至7樓高嘅貨櫃上面，貨櫃被直升機吊着，貨櫃再吊着車，而霆鋒就喺上面滾落嚟，而試拍嘅時候，因為唔記得除眼睛，喺拍嘅過程入面，眼鏡被刮傷，拍完塊面開始流血，再麻煩嘅係當時過兩日就要正式拍攝，好彩可以用化妝遮住，而傷口都醫咗成個月，最後都好彩冇留傷疤。

今日幸運星係天蠍座幸運指數排首位，單身者可打破感情悶局。天蠍座嘅內地「甜寵女神」趙露思，近月忙於同陳偉霆合作劇集《許我耀眼》，一對俊男美女已吸引大批網民對劇集嘅期待，日前二人係街頭拍攝親熱場面，仲當旁若無人咁當眾咀嘴，在場嘅粉絲見到就立即影低並放上網，搞到一眾網民邊睇邊尖叫，仲留言大呼，希望二人能夠戲假情真，現時單身嘅趙露思，如遇到心儀對象嘅話，就要主動出擊。