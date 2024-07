入行40年　Pet Shop Boys預告將開告別演唱會

英國2人電音組合Pet Shop Boys(PSB)入行超過40年,最近他們推出3年來首張單曲碟,為宣傳新碟而接受訪問細數「音樂人生」。

原來PSB主音Neil Tennant入行前曾任保險經紀,後來他受到自己的「音樂英雄」大衛寶兒(David Bowie)啟發成為歌手,他說:「我以前會着住白色背心同女人鬆糕鞋喺Kings Road行街,而啲同性戀男人會對我評頭品足。」而PSB的隊友Chris Lowe即反問他:「你做保險經紀會咁樣着?」Neil回應表示他的同事全是同性戀者。

辭任保險工作之後,Neil就在英國知名音樂雜誌《Smash Hits》打工,1981年Neil行Hi-Fi店時認識Chris,由於2人均是電子音樂及的士高發燒友因而一拍即合成為好友。後來他們以「West End」組合之名製作歌曲,並用上Neil於雜誌工作的薪金來book錄音室製作歌曲《West End Girls》demo。兩年後雖然PSB已於樂壇火速冒起,但Neil仍然為《Smash Hits》打工,並曾被派去紐約訪問美國男歌手史汀(Sting),並因而結識了唱片名監製Bobby Orlando ,Neil乘機向對方提供歌曲《It's a Sin》及《Opportunities (Let's Make Lots of Money)》的demo錄音帶繼而合作成為好拍檔。1984年,Neil與Chris再次翻錄《West End Girls》並成功打入美國市場。

即將迎接70歲的主音Neil受訪時被問及會否想過退休,他就表明退休不在日程中:「但係,有時啲嘢有邊個會知?」不過,拍檔Chris就坦承舉行巡唱太久令他身心俱疲,並透露下個巡唱或會叫作「告別演唱會」,好可能會成為他們最後一次開巡唱。

【PSP香港情】

PSP於80年代走紅,他們的名曲深得港迷歡迎,當時無論是Canton Disco抑或是Hot Gossips都必定熱播他們的歌曲。香港多位歌手曾將PSP的歌曲改編成為廣東歌,其中陳美玲就於1986年率先將PSB的《Suburbia》改編成廣東歌《快樂幫》,而翌年,陳百強就改編他們的名曲《It's a Sin》為《地下裁判團》,並收錄於專輯《夢裡人》內。而劉美君於同年亦將PSB與女歌手Dusty Springfield合唱的名曲《What Have I Done to Deserve This? 》改編成廣東版《點解》並收錄於同名專輯內。

PSB的名作被香港歌手改編過之外,他們亦多次來港開騷,最早一次是1989年6月底,他們於紅館舉行兩場騷。之後3度來港開騷,對上一次是2019年3月的《The Super Tour》。