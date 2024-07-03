東方日報C2：華姐Tracy減肥鬥林峯鐵粉　「Hot版鍾麗淇」甜笑闖關

今屆港姐第二輪面試昨日舉行，數十位參賽者準備十足， 不論化妝、服飾都明顯升級，華姐Tracy及Annie盡顯大方優雅一面，除了「酒凹關楓馨」Kimmy、「城大李嘉欣」Ellyn 順利複試，「Hot版鍾麗淇」Emily自信心爆棚，更火速成為網民三甲之選！

《2024香港小姐競選》首輪面試上月中於電視城舉行後，數十位進入第二輪甄選的參賽者昨日再次出動，早上8時便戰鬥格現身電視城，而之前本報率先爆的多位入圍者「城大張栢芝」劉沛妍、「翻版超雲」黃艷、「長髮湯盈盈」趙浚雯、華姐鍾翠詩（Tracy）、張安妮（Annie）、「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、「酒凹關楓馨」Kimmy、「純情傅嘉莉」Chloe及設計師Mandy都齊齊「變裝」省鏡現身。而「Hot版鍾麗淇」梁嘉瑩（Emily）初面試後即成為網民心水之選，昨日所見自信升級，搶先被指是三甲首選。至於首輪搶盡風頭的17歲中美混血兒「翻版樂基兒」Aisha則未見蹤影。

曾分別奪溫哥華華姐競選亞軍及季軍的Tracy及Annie「升級」再次登場，之前簡約風格白裙仔見人的Tracy，昨日換上一條低胸Tube dress現身，配襯名牌包包，高貴感倍增，不過期間露出右邊胸墊，稍微「甩轆」。Annie今次大玩成熟美，以黑色通花背心裙亮相，淡定又大方。二人自信心爆棚，Tracy說：「希望盡力做好自己，知道Annie有嚟，係緣分，可以一齊追尋夢想，我都有減肥，但未係最fit ！」Annie則說：「參加完華姐所以想挑戰埋港姐！（有信心？）梗係要有信心，對自己身材幾滿意。」而劉沛妍舞技一流，不時在社交網分享跳肚皮舞片段，昨日以低胸白色長裙見人，小蠻腰夠煞食。至於穿黑色Tube dress到場的Ellyn，青春性感，說到被指似李嘉欣時，她得體地說：「佢好靚，希望大家覺得我似。」

「長髮湯盈盈」係何雁詩波友

另外，「酒凹關楓馨」Kimmy以黑色Tube Top騷纖腰搶Fo，她自信滿滿地說：「冇特別keep fit，對身材有信心，都帶咗比堅尼！」她於社交網經常PO周遊列國的相片，簡直是旅遊達人，生活看似甚富貴，不過昨日她穿上去年到法國巴黎旅行時的同款服飾面試。貌似藝人鍾麗淇的Emily亦被睇高一線，笑容甜美，陽光味十足的她早前在社交網拍片透露入圍消息，更識做地表示：「聽了大家的建議，現在我化妝少加了很多高光，然後也換了粉底液！」網民紛紛為她加油，又讚她漂亮有三甲相。此外，經營自家時裝品牌的Mandy貌似「咪神」崔碧珈，昨日她以親自設計的Girdle現身，谷胸谷到盡。

此外，「長髮湯盈盈」趙浚雯原來是高球好手，日前她晒出與藝人何雁詩於高球場的合照。而空姐Cindy昨日帶了多套衫面試，由紅衣女郎變身「黑玫瑰」，而她是更是藝人林峯的鐵粉，社交網晒出多張合照，更留言指希望可跟偶像再見面。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：