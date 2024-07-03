賴恩雷諾士上海宣傳《死侍3》　被「狼人」曉積文串爆

由荷里活兩大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）合演的漫威（Marvel）超英新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於本月上映，而2人昨日與導演Shawn Levy飛抵上海作為全球首站宣傳。

昨日3人一同出席當地舉行的「死黨見面會」，與內地粉絲近距離接觸。向來愛搞笑的2人在活動上繼續互串對方，「狼人」曉積文表示：「有粉絲同我講我曾鼓勵佢現實生活中追求夢想，即令我開始想：『如果我能做任何一件事，那我最想做啲咩？』」此時「死侍」賴恩即插嘴：「就係插賴恩雷諾士兩粒鐘。」曉回應：「我想拍《狼人與死侍》。。。對唔住，喺我腦入面係《狼人與死侍》。」至於賴恩亦大讚55歲的曉親自上陣動作場面：「你哋睇到嘅動作戲係佢自己完成，好勁抽，我覺得你唔似55歲嘅人，真係呀，似54歲。」

曾在上海拍過荷里活電影《雪花與秘扇》（Snow Flower and the Secret Fan）的曉積文，他表示重回上海感覺好正，並稱上海「炎熱而又美麗」，賴恩就表示好驚訝和高興中國歡迎和接受這部片。

另方面，身在上海的賴恩昨日突然於社交網站公開一張「死侍」背面照並配上好友天后Taylor Swift的名曲《evermore》並模仿她唱片封面照，因而再惹來Taylor客串《死》的傳聞。