超簡易白糖洗臉法　洗出水煮蛋肌膚

白沙糖是常用的調味料之一，每個家庭都必定有它的出現，但原來還可以用來保養皮膚？日本有一位58歲的美魔女靠着白沙糖洗臉法，清潔毛孔之餘又能美白亮肌，可謂用途多多。女生們若想在炎炎夏日下保持清爽乾淨的肌膚，就不妨試試看吧。

日本美魔女奧田千鶴即使已經年屆58歲，但卻看似18歲的女學生，甚至衣服穿搭都顯得十分年輕，於是日本節目《人を見た目で判断するな》邀請她分享凍齡護膚秘訣。奧田亦大方分享護膚關鍵是在於其自創的「白沙糖洗臉法」，方法非常簡單，只是早晚洗臉時在洗面乳加上小量沙糖，便即可讓肌膚變得光滑透亮。

由於沙糖含有豐富的維他命C、B1等營養，其中更含有糖蜜具有抗氧化作用，長期用作洗臉可美白肌膚，同時可以去除老廢角質，深層清潔毛孔，使用約1星期便能看到皮膚變得光滑，肌膚水分也有明顯改善。不過要注意不要放置沙糖於皮膚太長時間，否則會滲入皮膚的角質層，也要切記輕力擦拭臉部，以免刺激皮膚。此外，沙糖加入蜂蜜更可幫助去除嘴唇死皮，將兩者混合後厚敷在嘴唇上約5分鐘，並以輕力用打圈方式按摩，最後清洗乾淨後便可獲得水嫩柔軟的雙唇。