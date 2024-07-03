曹敏寶唔聽話被雪藏　疑遭《中年》隊友集體杯葛

第一屆《中年好聲音》的參賽者曹敏寶（Mable）曾經和冠、亞及季軍周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、支嚳儀、吳大強等關係友好，經常聚會見面，但有傳「中一」生集體杯葛Mable，所以早前周吉佩、李佳、羅啟豪等10位「中一生」假麥花臣舉行演唱會，未見Mable捧場。

有傳屬人妻的Mable和已婚的梁浩栓爆緋聞後，曾被高層捉入房「照肺」，據知情人士稱：「好似佢哋兩個口供唔夾，高層就勒令佢哋低調，唔好再擺咁多嘢上網。」不過Mable卻疑為求洗白形象，未有聽公司的「溫馨提供」，經常甫一家四口相於社交網力證家庭幸福，遂激嬲無綫而掟入「雪櫃」，不安排任何工作外，亦不打算傾續約，任她自由發展。

至於她傳跟周吉佩、支嚳儀、羅啟豪等反目的導火線，除指她對戰友忠言逆耳外，有說她在高層面上擺「中一生」上枱，加上其「性格」亦出事，有知情者續說：「其實成班『中生一、二生』都好有愛，無論有冇贏比賽都互相尊重，不過比賽完後，有人覺得Mable唔同咗，好鍾意話事，好似搞籃球隊咁啦，有位唔係咁高知名者嘅參賽者問佢攞件球衣啫，佢竟然唔畀人，反且有知名度嗰啲就冇問題，搞到好分化咁，所以籃球隊依家都冇再搞活動，亦都少咗同Mable來往，呢幾個月搞聚會都冇叫佢嚟。」

對於Mable被指與「中一生」友情不再？她接受訪問時承認近期少跟戰友聯絡，但強調仍視「中一生」為好朋友：「喺我心目中係非常愛佢哋，呢點已經足夠。（佢哋疏遠你？）呢方面要低調一排，友情係一輩子，人生嘅嘢永遠唔知邊個係過客，邊個係留守到最後嘅朋友。（為友情傷心？）會有少少，OK啦。（想方法補救吓？）要講都講過。」但否認被無綫「照肺」，至於未見無綫安排工作，她則說等公司安排。而未有新工作時，她繼續享受家庭樂，在社交網上載一家四口到日本度假。