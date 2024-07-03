【簡潔生活學】整遮．借遮

這兩個星期，香港天氣陰晴不定，日間艷陽似火，偶爾又灑幾陣驟雨，如果沒有帶雨遮，隨時變「落湯雞」！認識有位E小姐，平日必有小雨傘隨身，因為她的興趣就是收集各式雨遮，家中還有巨型直傘、長短縮骨、防風撥水等等，為着要配合天氣與衣着造型，說得誇張點，可以當「雨遮KOL」了。

某日，E小姐的爸爸跟她說要拿雨遮去維修，她問為甚麼不買新的呢？她爸解釋只是開關有點問題，用料又很好，不如拿去修理一下。

E小姐跟爸爸說不如送他一把新的，但爸爸婉拒，E小姐只好尊重他。晚上，她爸傳來短訊，是一張維修後雨遮照片加上說明，「哈哈！師傅幫我換了軸心，20元搞掂！太好了！」E小姐感到爸爸很開心很滿足，就回了個「豎手指公」的表情符號。

這個小故事，反映出每個人對物品的價值觀都不同，E小姐認為花錢買最簡單方便，但對其他人而言，可能很浪費，只要修理好就可以再用。

說起雨傘，不知道大家有否聽過「共享雨傘」計劃呢？

在大角咀的共享平台「Jie Yeah 借嘢」最近推出借遮計劃，之前收集了捐出的雨傘，日後街坊有需要時便可借用，只需手機登記填Form，用後到任何一間「借遮點」小店歸還便可。

對於共享計劃，概念非常好，因為某些資源不一定要擁有或花錢買，共享使用夠環保外，更可拉近社區人與人之間的距離。或許有人會擔心借用雨傘會「一去不返」，但這正好測試大家有多自律，能否做到「有借有還上等人」的品格。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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