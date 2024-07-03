德國頂級滋味　媲美足球盛事

四年一度的足壇盛事今年在德國拉開帷幕，吸引無數遊客湧入這個充滿活力的國度，為心愛的球隊加油助威。在觀賞賽事之餘，自然也不能錯過體驗當地美食的機會，不妨將你對足球的熱情，也分一些給德國同樣精彩的美食世界。今次就精選三間德國頂尖米芝蓮三星餐廳，讓你在欣觀賽事的同時也能大快朵頤！

柏林：市內唯一 摩登品味

歐洲足球賽事決賽夜，柏林奧林匹克球場必將成為萬眾矚目的焦點。睇比賽之餘，不妨提早預訂米芝蓮三星餐廳Rutz，用精緻的一餐延續激情，慶祝這場足球盛宴。身為柏林唯一獲此殊榮的餐廳，Rutz經過13年的沉澱，從一間酒吧蛻變為如今的米芝蓮三星餐廳，期間傾注了主廚和團隊無數心血。餐廳主廚Marco Mueller秉持着「只選用最好的食材」理念，與當地的小型供應商緊密合作，確保食材的新鮮度與原汁原味，更致力於探索德國傳統烹飪與北歐新派料理的融合。

餐廳共兩層，採用現代簡約的設計風格，灰黑色牆身沉穩大氣，搭配棕紅色餐桌、餐椅，營造出時尚摩登的氛圍。而最引人注目的莫過於琳琅滿目的酒牆，陳列着來自世界各地的精選葡萄酒。

前菜有三色薯片，紅色薯片搭配清爽的番茄和鮮香的木魚花，帶來一絲日式風情；黃色薯片則融合了醃蘿蔔的酸甜和粟米的香甜，口感豐富；綠色薯片就以羅勒搭配鹹鳳尾魚，令人胃口大開。另一道就復刻古羅馬料理，以魚蝦發酵而成的Garum醬配上酸甜可口的復古番茄，獨具風味。主菜方面，山泉水鱒魚搭配低溫慢煮的胡蘿蔔，口感如同忌廉般順滑，綴上萬壽菊花瓣，添加一抹亮麗的色彩和清香。而用上德國與丹麥邊境的優質羊肉，配上羊骨熬製而成的高湯和香葱，凸顯羊肉的鮮嫩多汁。而雞油菌煎雞胸就搭配三種野生蘑菇，再加上雞油菌和海帶的燉汁，令人唇齒留香，回味無窮。餐廳供應7道及8道菜套餐，分別每位330及350歐元（約HK$2,757及HK$2,924）。

漢堡：年輕主廚 環球料理

位於漢堡市的The Table Kevin Fehling，不僅是該市的第一間米芝蓮三星餐廳，更是由全國最年輕的三星主廚Kevin Fehling主理。餐廳主打融合經典法式料理與環球料理，有別於傳統高級餐廳的拘謹氛圍，餐廳內裝充滿現代感與藝術氣息；以水泥灰爲主調，配合深色櫻桃木打造成可容納22人的蛇形長桌，柔和的燈光灑落在光滑的桌面，映襯着精緻的餐具，營造出優雅氛圍。開放式的廚房讓食客清楚地看到團隊的身影，精緻菜餚的誕生過程也彷彿變成了一場精彩的表演，令人賞心悅目。

開胃菜熏牛肉三文治外形如同一個精緻的馬卡龍，餡料是煙肉、黃瓜和蒔蘿，入口微鹹帶煙熏香。另一道「Flower For You」則猶如微型盆栽，雪糕筒般的蛋卷內裹滿忌廉，一口盡是酥脆香甜！名爲「North Sea」的菜餚，靈感源自主廚在海邊的成長回憶，新鮮的蜆、蠔、蟹肉、青口搭配鮮嫩的鯖魚，佐以柑橘果凍和冷凍蒔蘿粉，彷彿將海風的味道也一同帶到了餐桌上。而來自法羅群島的三文魚，伴以熱情果醬、柚子、味噌、紫蘇、醃黃瓜、蘿蔔和香菇，醃漬蔬果的酸味平衡了三文魚的油膩感，令菜式變得清新可口。8道菜套餐每位315歐元（約HK$2,632）。

格拉紹：度假勝地 湖畔食材

位於格拉紹（Grassau）小鎮上的Das Achental酒店，是一家集自然風光、休閒活動和美食爲一體的度假勝地，有着基姆湖、山脈、沼澤、海倫基姆湖城堡等景點，而酒店的餐廳ES:SENZ更於今年榮獲米芝蓮三星，為這片度假天堂增添別樣的味覺體驗。

主廚Edip Sigl曾在德國多間頂級餐廳任職，之後周游列國，從不同的文化和烹飪風格中吸取靈感，逐漸形成了自己獨特的烹飪理念。餐廳主打「Chiemgau Pur」，即使用當地有機食材炮製創意美食。

美食之旅從精緻的開胃小點開始，有醋果凍棉花糖配煙肉，醋果凍包裹在輕盈的棉花糖中，搭配鹹香的煙肉，酸甜開胃。鴨肝慕斯以嬌艷欲滴的櫻桃樣呈現，搭配酥脆的麵包脆片，口感層次豐富。魚子醬牛肉他他就配蛋白酥皮，將魚鮮與肉甜發揮到極緻。另一道海螯蝦兩吃，就用上去殼蝦肉搭配蘆筍和豌豆，爽口美味。甜品則有士多啤梨塔、藏紅花雪糕和梨形果仁糖等，別具風味。8道菜套餐每位330歐元（約HK$2,757），配酒另加150歐元（約HK$1,253）。