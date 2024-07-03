曾與吳宇森合作　《唐人街》金像編劇Robert Towne離世

美國金牌編劇Robert Towne 周一（1日）於洛杉磯寓所離世，享年89歲。

他70年代憑創作的法國導演波蘭斯基（Roman Polanski）經典之作《唐人街》（Chinatown）成名，他4次提名《奧斯卡金像獎》編劇獎，《唐》雖然當年獲11項《奧斯卡》提名，但最終只有他獲最佳原著劇本獎。之後他與《唐》的男星積尼高遜（Jack Nicholson）於該片的續集《The Two Jakes》中再合作。

而90年代Robert與另一男星湯告魯斯（Tom Cruise）多次合作，其中包括1996年首集《職業特工隊》（Mission: Impossible）與2000年吳宇森執導的《職業特工隊2》（Mission: Impossible II）。除了編劇之外，Robert亦是著名「劇本醫生」曾協助多部著名電影包括《教父》（The Godfather）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）及《石破天驚》（The Rock）等改善劇本。其中《教》哥普拉（Francis Ford Coppola）獲《奧斯卡》最佳改編劇本時就於台上點名答謝Robert Towne。

Robert Towne後來亦轉做導演，1988年曾執導電影《黎明霹靂火》（Tequila Sunrise），影片雲集荷里活3大巨星米路吉遜（Mel Gibson）、卻羅素（Kurt Russell）及米雪菲花（Michelle Pfeiffer）助陣。