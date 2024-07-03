李龍基未婚妻入獄即有女埋身　爆Chris出冊時間

歌手李龍基相隔9年將於7月21日假麥花臣舉行一場演唱會，今日（3日）舉行記者會公布詳情，歌手好友李麗霞（黑妹）到場支持，兩人見面攬作一團，更以兄妹相稱。

李龍基表示能舉行個人騷要多謝吳若希（Jinny）：「其實個檔期係佢嘅，只係佢要返內地拍劇，所以主動打畀我問我有冇興趣頂咗個期。（同Jinny好friend？）我同佢冇合作過，但有共同朋友，咁我依家做吓嘢就好啲，之前開騷都係雜錦騷，依家個人騷，可以過足歌癮，唱30幾首歌，（開騷時會唔會喊？）會控制住，因為唔想帶不安情緒畀觀眾。」

問到在獄中的未婚妻Chris未能陪伴開騷，可覺得不習慣？他大讚未婚妻照顧周到：「我開騷時，佢唔止斟茶遞水，仲會幫我整道具同應援品，乜都幫我做晒，依家冇佢咪自己做囉，又怕同新助手唔夾，所以唔請人啦。」

問到Chris近況，他謂未婚妻很好，又透露雖然她被判25個月刑期，但明年7月7日就刑滿出獄：「好似牛郎織女鵲橋相會咁，佢因認罪可扣減三分一刑期，加上之前佢坐咗幾個月，再扣埋假期，1年後就可以出嚟，不過依家我只可以一個月探佢兩次，時間長咗可以探佢30分鐘，冇安排佢內地嘅父母嚟探，因為唔想佢哋哭哭啼啼，同埋佢只係想見到我咋。」又透露未婚妻出獄後就結婚，婚後會返佛山居住，因Chris當地有物業。

李龍基又謂Chris不在身邊時即遭上考驗，指日前收到陌生女子透過手機通訊應用程式主動聯絡他表示：「佢話我橫豎我依家冇女朋友，可以做我女朋友，仲約我出嚟見面，我啲朋友勸我唔好去怕係陷阱，我亦唔會去。」說畢即做了「我佛慈悲」的合十手勢，還指有朋友撩他搞「基」。

問到他早前對澳門演唱會名《風繼續吹，女繼續追》有意見，他認：「《女繼續追》好似講到我好花弗咁，但之後又諗個名都係為吸眼球啫，所以照用，我又覺得啲人唔會一，兩句說話而誤會我。」