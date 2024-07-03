衛詩雅升呢準周太後首現身　目標明年年頭結婚擺酒

藝人衛詩雅早前在毫無預警下宣布被求婚，接受拍拖兩年半圈外男友醫美醫生周祉安求婚，準周太今日現身活動，神采飛揚，還隔空向未婚夫示愛，非常Sweet。

她今日以用家身份出席隱形眼鏡活動，笑言：「望嘢清晰咗，目標清晰，先搵到現任男友囉！」被求婚後，對結婚的心情既期待又緊張，至今對自己身份仍然反應來不及。她透露男友是去年在她生日當天求婚，過程驚喜又驚嚇：「因為我嗰刻未Ready，嗰時預備入組拍《破．地獄》，投入咗沉重角色，日日對住佢黑口黑面。好Surprise，佢同陳家樂和我父母夾埋，喺屋企人見證下求婚，有跪地。」她欣賞未婚夫性格冷靜，在她感性時會安慰她，對另一半讚不絕口：「佢好叻，我成日幻想另一半似電腦乜都識，可以成為我戰友，有佢喺度就OK，真正遇到Mr Right原來係咁。」

未婚夫是醫美醫生，笑言以後可以省回不少扮靚錢，但日後對自己皮膚要求更高。她希望在港結婚擺酒，自從被求婚後思緒仍然好混亂，仍未着手籌備，目標希望明年年頭擺酒。自公布求婚消息後，收到好多愛錫她的客戶恭賀及提供贊助，老闆楊受成亦表示會送大禮：「老闆見過我未婚夫，好鍾意佢，對佢評價好高。」婚後未諗生小朋友，會繼續追電影夢，表示多了一個身份，責任更大，指未婚夫好支持她演戲，經常主動陪她試戲，問到日後可會減少激情的角色？她說：「佢唔介意我都介意，雖然佢好大方，但唔會令佢唔鍾意。」表示已致電《不日求婚》導演，笑言可以開第三季了。