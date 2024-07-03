王菀之又再一打十　忙到冇時間呼吸

歌手王菀之（Ivana）將於本月假西九文化區自由空間大盒舉行 《The Heart Canvas》藝術展音樂會，最近她剛從日本為音樂會錄製影像回來，開始正式投入音樂採排。

Ivana去年以藝術結合音樂演出的粉紅畫布非常成功，於是今年再舉辦《The Heart Canvas》藝術展音樂會，與樂迷同歡。整個音樂會Ivana又再一人化身十個崗位，主辦、監製、音樂總監、編曲，剪片、表演，她表示：「好忙，忙到連呼吸都要提自己。呢次表演，大部分歌曲重新編曲，昨日第一次採排，好開心感覺真係好震撼，要用 型！準！狠！好聽！ 技術好勁嚟形容！ 我自己都被震撼到，相信歌迷會好鍾意。」

談到舞台上設計，Ivana說：「今次係一個T字形式的舞台，一直伸延整個大盒，所以分企位同座位，亦希望有Dress Code，黑、白、粉紅同薄荷綠都可以。 因為企位觀眾，將會同我一樣，被巨型屏幕包圍，會成為表演的一部分，企位觀眾將會感受到台上表演者的感覺，咁當然我都明，放工趕來又帶衫換可能好麻煩，純粹畀dress code大家選擇。」

提到早前特別為音樂會去日本錄製畫面，Ivana謂去日本街頭同一個好靚公園到拍攝，但因為天氣太好，好曬，結果她曬黑了幾度，笑言在音樂會上近距離企位的觀眾，應該會發現自己右邊黑過左邊。