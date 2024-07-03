張學友自覺「時間無多」　謝霆鋒拍打戲上癮

張學友與謝霆鋒「雙影帝」在英皇電影《海關戰線》中鬥戲連場。日前兩人齊齊接受訪問，學友對於終與霆鋒正式圓合作夢時表示：「同霆鋒之前合拍過《十月圍城》，不過我一出場就死，所以大部分演員我都見唔到。」霆鋒則想起曾在《全城熱戀》中，與學友有擦身情緣，於是學友笑説：「我係為咗霆鋒接拍呢部戲。」

學友在片中飾演海關高級監督，將其患高功能躁鬱症的角色演得形神俱似，他笑言是為導演「所逼」，又自爆多得有自身經歷幫助他投入角色：「都市人都有少少抑鬱症，我都搵吓自己有類似嘅症狀，好似抖唔到氣呀，有大石壓住心口，呢啲狀況多數喺有大事發生或者可能係演唱會後遺症，我細個都經常抖唔到氣，搞到瞓唔到覺，好似嗰啲幽閉恐懼症咁要行出外面，有時紮醒又瞓唔到。」他又謂因被怕誤會是「癲佬」，所以沒有求醫，但現時年長了也不怕公開。至於如何克服症狀，他就表示會逼自己進食或外出走走，盡量分散專注力。

談到兩人在電影中鬥戲連場，霆鋒對學友一場短棍肉拚戲讚口不絕，直言知學友愛打網球，所以專為他而設：「覺得佢『手查』短棍會好自然。」學友反笠霆鋒更打得：「佢叻啲，就算被我打低都係夾硬啫。」霆鋒續稱學友理解能力高，武術組原來預算要8小時拍攝時間，但學友可以4小時完成，學友即自嘲說：「佢哋考慮到我年紀嘛。」

問兼任動作指導的霆鋒可覺得學友有動作演員潛質？學友自豪謂早已是動作演員，笑說：「我哋嗰時係冇替身嘅。」但如再拍動作片，已經62歲的他表明機會不大，直言：「梗係唔想啦，30年前話我身手好仲可以，依家講都冇用啦，佢（霆鋒）唔都敢畀我啦。」至於可有其他角色想嘗試？學友坦言並沒有，亦不恨攞獎，皆因覺得自己「時間無多」：「我諗我會唱歌先，想專注做好鍾意又拿手嘅嘢。我8年先拍一部戲，再8年都70幾80歲，仲可以拍咩戲？」《海》極有機會成為學友的最後一齣動作片。

而愛挑戰極限的霆鋒，最難忘在片中打到上天下海，認為最危險是吊貨櫃的一場，他說：「真係好麻煩，所謂嘅基建道具差唔多過噸重，船又好重，我跌落枱就話損手爛腳，但如果一噸嘢壓埋嚟就一定出事嘅，所以我哋要好小心，單喺嗰場，我開拍前已練半個月，但因為落雨都拍咗成兩個鐘。」問霆鋒可有動作導演癮，他表示一直都有拍動作片，拍完《海》再接打得更勁的《怒火漫延》。