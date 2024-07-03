莊思敏開腔澄清「壞人論」　還楊明一個清白

前亞姐林寶玉與藝人莊思敏、羅霖和陳蕊蕊等今日（3日）現身尖沙咀出席醫學美容晚宴，寶玉和莊思敏不約而同穿低胸裝性感示人，提到與寶玉同屆亞姐的「大碼版胡杏兒」張玥近日轉戰參選香港小姐，她讚對方是選美材料，183高度和身材同樣出眾：「我有睇新聞，佢狀態好好，社交平台變得好活躍、好生動。（佢上圍比參選亞姐時升cup？）冇見真人，可能肥咗少少，其實每個參選前身材都未如理想，比賽時就會變靚，冇問題嘅！」至於她將代表香港，明年2月出戰歐洲小姐競選，表示選完今次便「收山」，是退役之戦，希望給自己選美歷史上劃上完美句號。賽前為準備拍攝一輯沙龍靚相，正努力減脂，希望慢慢減磅，力保上圍不致縮水。

莊思敏日前在社交網發文：「如果你發現一個壞人黐住你屋企人，但你屋企人又唔覺得佢係壞人，你會點做？」，惹來全城猜測「壞人」是誰，楊明更成為最大嫌疑人，莊思敏表示是好大誤會，稱因為近日看到不好的新聞及睇劇本後無聊發文，笑言：「以為冇乜人會睇，估唔到咁多人睇，但唔係真，如果真係發生我屋企嘅話，以我性格係會開名講。（令人誤會係楊明？）真係唔好意思，發生咁嘅事，佢同思明好好，最緊要佢哋開心。（催佢哋快啲結婚？）唔會催，我都唔想人哋催我。」她透露過兩天便到佛山拍《巨塔之后》，演失婚婦人，跟宣萱有對手戲，與宣萱有共同朋友，但從未合作過，相當期侍。