秘揭「魔鬼合約」內幕！風頭躉罷玩港姐　集體退選

港姐第二輪面試前日結束後，即有多名參賽者接連退選，疑似被無綫的「魔鬼合約」嚇親！一眾「風頭躉」佳麗嫌合約條件太苛刻，坦言不敢簽約，雖然暫時止步，但就贏盡友誼，她們齊齊開心合照，準備再向社會不同層面進發。

《2024香港小姐競選》進行了兩輪面試，多位優質美女「城大李嘉欣」Ellyn、設計師Mandy、「嫩版Ali」李晨萱、華姐雙嬌鍾翠詩（Tracy）及張安妮（Annie）、「翻版超雲」黃艷、「長髮湯盈盈」趙浚雯及「監獄金融女」Caroline等都有現身前日舉行的第二輪面試，個個信心爆棚以戰鬥格示人。不過面試過後，多位「大熱」靚女相繼退選，包括黃艷、趙浚雯、Caroline、「露底狂」Crystal Ng、中大碩士生Jackie等，大部分都因合約問題而作此決定。

落選照樣被綁死

其實無綫的港姐合約一向苛刻，早年佳麗入圍或當選後工作機會很多，尤其當選簽約後，不少人都有機會立即入劇組擔任主角或做大騷司儀等，出路很多，所以簽約都有其價值。惟近年無綫旗下藝人買少見少，為了綁死旗下藝人，合約年期愈簽愈長，薪酬卻愈來愈少。據知港姐合約「辣招」甚多，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無綫簽港姐合約。其他「魔鬼細節」就是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無綫首肯。參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂的工作，包括開直播及拍廣告等，最慘更是在合約期內一毫子都冇得落袋，直至成功當選得獎後，無綫才會跟她們再簽藝人合約。

「留守派」鬥晒泳裝

今次陸續有參加者因不敢簽約而退選，相信是合約「加辣」成分甚高，前晚「翻版超雲」黃艷、「長髮湯盈盈」趙浚雯、「監獄金融女」Caroline擺明不留情面，在社交網公開退選原因。有網民質疑她們參選只是為了增加熱度，亦有人體諒她們退選，為其打氣。當中Caroline坦言不敢簽約，並聲稱跟無綫簽了保密協議，故不能透露具體內容：「真的不是無心選，如果合同能公布，就會明白為甚麼真的沒辦法簽。」至於趙浚雯指為了今次比賽，事前參考了歷屆賽事，她發文：「在中途遺憾離開不一定代表放棄這一切，女性力量絕不止於此，看到很多姐妹們都勇往直前，她們都是大家學習的榜樣，但我後退一步是為了讓更好的自己走進大家的視野。雖然我還有學業未完，但希望未來的時間，能用自己的力量和專業知識為社會做出貢獻。」她又分享之前為才藝表演苦練英文歌的影片，歌聲動聽。至於「翻版超雲」直認放棄選港姐，預告會回歸金融界。

而選擇繼續參賽的「城大李嘉欣」Ellyn、設計師Mandy、「嫩版Ali」李晨萱保持狀態，Ellyn面試後在寓所附近留倩影；李晨萱則在社交網有不少泳裝照，自嘲各方面都「平平無奇」，坦言向來零社交，期望藉今次機會認識更多朋友；Mandy亦在社交網分享泳照，未知是否她的設計。

空姐Cindy林瀾 講佳麗八卦

經過兩輪面試後變得熟落的空姐Cindy與25歲的林瀾，前日齊齊坐港鐵離開，她們全程用普通話交談，Cindy表情多多笑不停，林瀾亦一臉輕鬆。她們不停用手機睇有關港姐的影片，期間談及張玥，指想不到對方身高有1米83。Cindy於北角落車，做空姐的她已習慣單手拿行李行樓梯，之後到快餐店買外賣並急步回家，絕對是慳妹一名。

至於分別由瑞典及英國返港參選的Tina及Charlotte，前者明顯人生路不熟，離開電視城後在將軍澳商場有點迷失，擾攘10分鐘才坐車離開。而Charlotte坐的士到尖沙咀棉登徑歎日本燒烤，食完就返歸。

冠軍又如何？莊子璇存在感低

參選港姐曾經讓人一夜間飛上枝頭變鳳凰，當選後獲無綫力捧，演出機會多多，前途無限，惟近年港姐的發展不似預期，即使披荊斬棘當選冠軍亦發展平平。例如去年的冠軍莊子璇得獎後被安排可有可無的主持司儀崗位，當選近一年，至最近才獲安排拍攝劇集《金式森林》，發展相當緩慢。

至於季軍王敏慈當選後更索性選擇返北京中央戲劇學院讀書，鮮有安排回港工作，只靠自己經營社交平台，不時在社交網分享靚相保持人氣。得獎佳麗機會不多，簽了藝人合約的落選佳麗機會更少，不時在社交網晒身材的鄧凱文擔任綜藝節目主持，工作量不多，故經常分享周遊列國的靚相。