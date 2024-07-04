星玄｜吳若希黑色低胸上衣晒型格　英國街頭大騷絕美鎖骨

今日係7月4日農曆五月廿九，今日幸運星係雙子座，事業發展有顯著進步，收入也會有所增加，雙子女吳若希（Jinny）近年主攻拍劇，演技當然有進步，喺今年初更成功打入視后最後5強，嚟緊仲會參演重頭劇《巨塔之后》，同宣萱合作添，而早前佢喺內地舉行巡唱，又獲得一眾歌迷支持，Jinny歌視雙線發展得咁好，收入自然大大增加啦！

前排Jinny都離開香港，飛咗去英國，喺社交平台上載咗靚相，並Po文「我在英國，天氣晴」，天氣好心情自然都好，相入面嘅Jinny拎住杯酒，笑得好開心，而且都着得好Fashion，灰色西裝外套入面着住黑色低胸上衣，露出絕美鎖骨，真係勁誘人呀。

肖馬嘅朋友，人緣運超好，出現願意提攜你的貴人。人氣男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）就係肖馬，繼早前佢喺MIRROR演唱會入面，除衫騷肌後即吸納唔少粉絲，人緣運超好，喺上個月佢再推出新歌《Drunk In Love》，兼獲邀到巴黎出席品牌Fashion Show，而佢同鄧麗欣主演嘅劇集《島嶼協奏曲》亦即將播映，依家Stanley工作接踵而來，可以話做到冇停手，相信願意提攜你嘅貴人好快就會出現！