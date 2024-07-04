《街頭霸王》被爆再度拍真人版　舊作多災多難慘變世紀爛片

改編電視遊戲的電影近年不時都會出現，去年上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）更橫掃全球票房。而最近索尼與電視遊戲生產商Capcom以及傳奇影業合作將90年代紅遍電視遊戲界的《街頭霸王》（Street Fighter）再度拍成真人電影版，並安排2026年3月20日公映。

今次已非《街霸》首度拍成真人版電影，早於1994年Capcom亦開拍過電影版，並由當時得令的比利時動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）與澳洲樂壇天后Kylie Minogue合演，尚飾演代表美國的「軍佬」古烈，而甚少拍戲的Kylie就飾演代表英國的Cammy White。影片上映因質素差劣而被影評人狠批，2010年英國電影雜誌更選該片為「影史上最差電影」之一。

《街霸》拍攝過程與影片本身一樣是「大災難」，尚曾於訪問時自爆拍攝該片是他有吸毒的問題，每星期花1萬美元（約7.81萬港元）在毒品上。導演Steven E. de Souza 亦證實當時尚的吸毒問題而影響影片的拍攝進度，電影公司要聘請一名人士專門昅實尚。他表示尚經常詐病提早收工，遲到之餘甚至唔開工。迫使他拍攝沒有尚的其他鏡頭。不過，據知原本尚險些演不到《街霸》，因為他獲邀拍攝另一電視遊戲改編電影《格鬥之王》（Mortal Kombat），但後來他決定為《街霸》而放棄接演。

而根據工作人員爆料指尚絕對是不容易相處，由於是全片最大粒星的關係，他在泰國拍攝時獲安排入住總統套房，不過他經常拒絕離開酒店或休息車直至他準備好。就算準備就緒，他都酒不離口。相反Kylie就「人見人愛」，除了有職業道德之外亦十分慷慨於片場經常「萬歲」請工作人員飲飲食食，令大家都拍得開心。

除了來自歐洲的尚與Kylie之外，《街霸》的卡士好像「聯合國」包括華人紅星。華裔女星溫明娜（Ming-Na Wen）於片中飾演「春麗」，由於影片口碑勁差，她首次看完影片後曾向劇集《仁心仁術》（E.R.）的拍檔佐治古尼（George Clooney）表示好擔心她的演藝生涯會因《街霸》而玩完。不過古尼當時聽罷後搞笑回答：「蜜糖兒，我係過來人，要拍好多爛片先會殺死到事業。」除了溫明娜之外，《街霸》中亦有另一華人演出，他就是在香港出生的文峰（Byron Mann），他於片中飾演日本格鬥家「阿隆」（Ryu），據知他經過6次以上的試鏡才獲選演出。雖然《街霸》電影版被視為劣作，但2009年有電影公司亦推出過《街頭霸王：春麗傳》（Street Fighter: The Legend of Chun-Li）。而2014年有英國電視台亦推出劇集《街頭霸王：暗殺拳》（Street Fighter: Assassin's Fist）。

【港產電影中的「街霸」】

其實在美版《街霸》推出之前，王晶於1993年執導的兩部電影《城市獵人》與《超級學校霸王》都充滿《街霸》的元素，前者出現一場成龍飾演的「孟波」與敵人以Game中不同角色造型對打。而同年，王晶再度計劃將《街霸》將拍成電影並定名為《超級街頭霸王》，可惜最終與Capcom傾唔掂版權而將原片名改為《超級學校霸王》「偷雞」上映，雖然為免被告而將角色名字亦作更改，但角色的造型卻與Game甚相似。

至於音樂方面，由於當年《街霸》於香港熱爆，就連「阿Lam」林子祥1992年亦推出一首名為《街頭霸王榜》的串燒歌來湊「街霸」熱。