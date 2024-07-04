谷婭溦辦免費音樂會答謝歌迷　大想頭從政

歌手谷婭溦 (溦溦) 將於本月17日晚假東蒲胡李名靜體育館舉行一場歌迷聚會《Voice of Vivian 谷婭溦「溦溦」道來流行歌會》，她表示十分感謝歌迷會一路上支持，為答謝大家，決定大派福利，舉辦一場免費音樂會，條件是歌迷需預先報名登記。

溦溦日前接受新城知訊台《原來生活好快樂》節目「自主人生」環節錄音訪問，節目中她形容自己性格大大咧咧，所以初入行時得罪人多，稱呼人少：「我個人直腸直肚，冇諗咁多機心嘢，說話欠缺婉轉，得罪咗唔少人。」已入行15年的溦溦，直言性格並無改變，變的只是心態：「以前啲人會覺得我寸，了解我個人之後，知我講嘢方式，我當你朋友先講真嘢，同埋鍾意我嘅人永遠都會鍾意我，唔鍾意我嘅人，點討好都唔鍾意我，所以我只做自己，亦從來唔埋堆。」

溦溦16歲開始研習聲樂，以全湖南第1名、全中國第2名的成績考進武漢音樂學院，後來成為美國波士頓柏克利音樂學院的在讀研究生（主修美聲），去年她在港開設音樂學校，如今已經桃李滿門。提到有不少歌手表示跟溦溦學唱歌，都曾被她責罵，但做得好亦會獲得讚揚，溦溦即扮惡反駁：「邊個話我鬧佢？我從來唔鬧人，鬧人係最低級做法，我只會用第二個方法去解決，例如前排《中年好聲音2》有兩個學生開唔到聲，我叫佢同一個動作做50次，睇住佢做，做到啱為止。」可謂嚴師出高徒。

至於未來計劃，溦溦指自己有個宏大的夢想，就是做一個有影響力的歌手：「我想企得高啲，唔喺為搵錢，我當咗香港喺我第二個家，好想為呢個地方出一分力，如果我唔做歌手，我會去做ICAC（廉政公署），因為細個睇電視劇，見佢哋攞住個證行出嚟好有型，所以追溯到最後我好想從政，記得5年前同朋友行街見到選議員，我好有衝動去選。」