黃翠如成馬來西亞常客　望有機會到當地拍劇

藝人黃翠如即將出發到巴黎採訪奧運，不過臨走前她卻把握搵銀機會，先飛往馬來西亞一轉，出席護膚品牌的推介活動。站台受訪時，翠如笑指自到訪馬國的頻密度已達「領隊級」，幾乎所有香港藝人到訪當地前，都會先找她取經。

翠如此行有丈夫蕭正楠作伴，小倆口寓工作於拍拖，被發現齊齊到公園跑步及吃地道美食，被當地粉絲發現後，大讚他們夠貼地。翠如笑說﹕「我要曬太陽先會覺得開心。我中午11點去跑步，大家都問我係咪傻嘅，因為會好熱，但嗰度其實有好多樹蔭，都唔係好曬啫，我覺得好舒服。」

既然來到馬來西亞，夫婦倆當然會去探望契仔Danton（好友吳天瑜兒子）。翠如笑說﹕「依家啲小朋友大得好快，幾個月唔見就變咗好多，我擔心唔係成日飛嚟，唔認得佢嘞。」至於閨密連詩雅卸貨在即，她自言亦已「認頭」，將再次當契媽。被追問自己的生育問題，翠如卻淡然回應﹕「我已經好忙㗎嘞，同埋哋都喺世界各地助養咗好多小朋友，依家生活已經好開心，況且父母都冇催我哋，佢哋會覺得我哋開心就得嘞。」

由於苗僑偉、李璨琛及姜皓文等圈中人目前身在馬來西亞拍劇，翠如笑言自己當領隊帶他們去品嘗海鲜粉：「同埋我有醫生、美容甚至剪頭髮可以仲紹，交通資訊亦難唔到我，好樂意同大家分享。（不如妳留喺度拍劇啦。）想㗎，開工時有休息時間，我拍可以去吳天瑜屋企休息，真係好似返咗屋企一樣。」