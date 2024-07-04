迪士尼郵輪2025年登陸新加坡公海遊　金怡假期預告同步開售

【營業資訊】迪士尼郵輪早前宣布，旗下最新郵輪「迪士尼探險號」(Disney Adventure) 將於2025年起以新加坡為母港，展開為期5年的魔法航程，標誌着迪士尼郵輪首次在東南亞地區設立航線。金怡假期宣布迪士尼郵輪的授權銷售代理，未來將透過其創新的一站式郵輪預訂平台Goldjoy.com，同步開放預訂迪士尼郵輪航線，為旅客帶來海上奇幻冒險。

金怡假期早前有幸獲得迪士尼郵輪邀請出席於新加坡舉行的業界發布會，獲得第一手資訊。迪士尼探險號將成為迪士尼郵輪船隊中最大的郵輪，總重達208,000噸，可容納約6,700名賓客和2,300名船員。船上劃分七大主題區域，包括：「Disney Imagination Garden」、「Disney Discovery Reef」、「San Fransokyo Street」、「Wayfinder Bay」、「Town Square」、「Marvel Landing」以及「Toy Story Place」，將迪士尼經典作品《大英雄聯盟》、《冰雪奇緣》、《海底奇兵》、《漫威超級英雄》、《反斗奇兵》等融入船上購物和用餐區域、主題美食餐廳、水上遊樂區、玩樂設施區、度假區，讓每個區域都充滿了迪士尼的魔法。

2025年首年運營期間，迪士尼探險號將於新加坡濱海灣郵輪中心出發，提供3至4晚航程公海遊；訂價或開售日期等更多細節則有待公布。金怡假期為迪士尼郵輪的授權銷售代理，未來Goldjoy.com將與迪士尼郵輪官網同步，提供包括迪士尼探險號的新加坡航程在內的所有迪士尼郵輪船票及自由行預訂服務。

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