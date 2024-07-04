當上專欄作者10年，一直對自己的文筆沒有太大自信，直至早幾天，得到一位老人以「言辭鋒利」去批評和指責我，那一刻，我不但未有生氣，反而有苦盡甘來之感。

想當初，我為了練習文筆和廚藝，每朝六時起床，運動和早餐後跑落街買餸，回家練習廚藝直至下午，然後便埋首練文筆，將在街市觀察到的人和事，加入自己幻想的背景，寫出一個具起承和轉合的故事。

從一篇五千字開始練習，慢慢縮寫至三千、一千、七百、五百字，字數愈少，真的愈難寫，第一段要有吸引人讀下去的力量，譁眾取寵顯得低手，故弄玄虛又太過陳腔濫調。《詭異豬肉檔》是我最深刻的故事，第一段的開首，我用上《百年孤寂》全書的第一句：很多年之後。

〝很多年之後，豬肉佬再次遇上一條斬不斷的排骨，他緊握着那把家傳寶刀，用盡斬斷豬頭的力氣狂揮，卻斬不斷如冰川刺心臟的寒意。當他轉身想逃時，身後突然傳來如幽靈的低語：「我回來了」。〞

別以為我在寫靈異，其實這只是一個搞笑的家庭故事。

言辭鋒利，對我來說是不敢當的讚美，沒想到今天我竟然達到了。今天，有時當我心急才要完成一件事，我都會提醒自己：急進會忽略細節，細節才是成長的關鍵。

苦練十年，多謝老人的無心肯定，願我在未來十年，文筆如寶劍出鞘般有力，飛出去的刀例不虛發！（明明被批評仲要唔知醜覺得人哋讚自己，我係蠟筆小生喇，哈哈！）

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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