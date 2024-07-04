高質扒房　慶祝聚會都啱

本地有來自世界各地的優質肉食，想啖啖肉又有口感，再加上很多人在慶祝時，首選去扒房用餐，坊間的高級又或親民價的扒房，近日迎來新主題和優惠等，想鋸靚扒，話都無咁易。

限定意味

享用意大利美食，除了分量多，還有夠熱鬧。尖沙咀精品酒店高空意大利扒房首次推出每月一晚限定的Panzano晚宴，5款無限量供應前菜有Chianti生牛肉他他、Burrata芝士配番茄、香烤牛肉薄片配吞拿魚醬、香辣意大利肉酱多士及暖牛肉沙律，之後有燉牛肚意粉，炭火烤肉有佛羅倫斯T骨牛扒、熟成45天Carima牛扒、澳洲黑安格斯牛扒和意大利辣味肉腸，再加上3款配菜和Tiramisu，再來一杯意式咖啡或餐後酒最開心。此外，酒店內的酒吧會於7月及8月推出海鮮菜單和極品海鮮周末早午餐，每日供應的海鮮菜有招牌海鮮塔、烤海鮮拼盤、6款生蠔、帶子及鮮蝦他他、鮮魚片配柑橘汁、香辣青口和香煎銀鱈魚等。早午餐由7月13日逢星期六、日及公眾假期推出，前菜有多款海鮮，主菜有香煎銀鱈魚、烤原條海鱸魚、經典海鮮燉菜、香辣海鮮汁波士頓龍蝦扁意粉及香蒜牛油虎蝦配西班牙辣肉腸等，同樣豐富。7月15日則有3位亞洲100間最佳酒吧的新加坡調酒師駐場，為各位酒友打造驚喜雞尾酒。

加國肉食

除高級扒房，本地亦有親民之選。餐廳兼優質食材專門店在這個7月推出加拿大美食盛宴，凍肉零售區和餐廳會有加拿大優質西冷牛扒、肉眼牛扒以及加拿大 AAA級招牌牛扒等，想品嘗最佳的牛扒，可選擇在餐廳享用，除有西冷、肉眼牛扒，還有漢堡扒、AAA級牛尾和厚切牛腩排等選擇。7月特色菜會有加國風味的Coopers Ale & Marmite Braised Canadian Short Ribs，每一啖都吃到酒香和肉香。此外，餐廳門市特設快閃試食站，以及在社交平台設抽獎活動，幸運兒有機會得到豐富獎品。

限定肉眼扒

牛扒或肉食經過熟成，風味更濃，剛於黃竹坑開設新分店的環球美食專門店，因應新開幕，現至7月31日推出限定的牛脂熟成黑安格斯肉眼扒，美國自家農場黑毛安格斯牛肉經12日乾式熟成後，再包勻牛脂熟成12日，肉眼扒吸收牛脂的油香，簡單配香草牛油享用，肉嫩油豐。

25周年慶

難得慶祝25周年，本地牛扒店推出升級牌手機應用程式，會員更新後會送上現金優惠券和香脆薯條混煙肉芝士，於現時至8月12日首次登記成指定會員，額外有免費飲品獎賞。經升級的手機程式，會員儲下的積分，可以換取不同的獎賞，享用牛扒時感覺更抵。