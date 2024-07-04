香港專科獸醫醫院　急症專科一條龍

【特約報道】寵物就像我們的家人，如果身體出現緊急狀況，主人都會心急如焚。作為全港首間專門提供24小時急症及專科獸醫服務的獸醫醫院，香港專科獸醫醫院（VSH）提供針對複雜醫療問題的專業獸醫護理以及24/7全天候緊急護理和急救服務，各部門之間合作無間，確保寵物能夠在最短的時間得到適切的治療。

部門良好溝通 提供專業治療

VSH的兩間醫院分別位於灣仔和何文田，共佔地逾20,000平方呎，醫院設有24小時、365日急症和重症護理服務，並提供過夜護理，毋須預約，讓寵物隨時可獲得緊急救護。VSH急症獸醫楊鎮宇醫生表示：「動物來到醫院，我們會首先進行分流，一些情況較危急的可以得到及時醫治。為牠們進行身體檢查後，再和主人討論治療方向。如果情況比較穩定的話，我們首先會和主人取得病歷，再進行身體檢查。我們的醫院公平公開公正，各種治療方法和檢查例如抽血、照X光等都會先通知家屬，再作出報價。如有需要留院，我們會提供悉心的照料。」

他回憶起一些令他印象深刻的個案：「大概一個月之前，有一隻消防隊目的狗不幸得到重症，牠曾經在土耳其地震時參與救援工作，是一隻很了不起的狗。牠入院時血壓很低，病因是吸入性肺炎加上吞了腐蝕性液體致食道灼傷，一定要做急救。主人對我們有百分百的信心，幸好狗狗治療後，留院10日後康復出院，主人十分開心。這正正是我決定當獸醫的最大原因，除了得到成功感之外，最重要的是看到動物們康復後和家人同聚的場景，令我十分感動。」

楊醫生認為這是VSH一個最大優勢，因為優良的醫療團隊可以從不同角度去為動物採取適當的治療，急症科服務和各專科服務每天都有良好溝通，讓患病的寵物可以得到全面照顧。「急症科服務有早上和晚上的醫生，我們與其他專科醫生會在交更的過程，坐下來討論每一個個案。確保所有寵物得到最全面的照顧，以及適當的治療和觀察。」

急症專科齊集 全面診斷服務

VSH的專科類別在本港數一數二，包括麻醉科及疼痛管理、心臟科、牙科、皮膚科、影像診斷科、內科、神經科、腫瘤科、眼科及外科。一間醫院內有齊急症科和專科服務，對為寵物提供快捷及合適的治療實在十分重要。眼科專科獸醫周威賢醫生表示，有時動物除了本身的病，經診斷後會發現原來同時有另一種病，這時專科醫生的合作便十分重要。他指：「例如狗仔眼睛出現潰瘍，來治療時發現眼睛不能合上，發現是神經線問題，醫好潰瘍後會交由神經科醫生跟進，然後由放射診斷專科醫生進行影像診斷，如果動物有心臟病、年紀大或不能坐定定，照的時候需要全身麻醉或鎮靜，由麻醉科醫生負責。每個醫生各自負責專長的項目，不用分心，治療就更有效率。」VSH具備先進的儀器及齊全的服務，加上擁有專業知識的醫護人員，主人大可放心。

舉辦急救課程 關注動物福利

除了寵物醫療，VSH亦為推廣動物福利出一分力，不時會舉辦為主人而設的寵物急救或健康課程。楊醫生表示，這類的課程有很大的好處。去年他從英國回流香港之後，發覺香港的主人對動物的福利和照顧都非常妥貼，他希望用自己力量，給予寵物主人更多可靠的資訊。「今年二月我們和『動物守護計劃』合作舉辦一個招待小學生參觀寵物醫院的活動，我很榮幸有一個和小學生交流的機會，教授他們動物護理知識和福利。他們是未來社會的主人翁，教育應從小進行，可以令整個社會對動物福利的權益，有着更深厚的影響力。」他亦會負責教授獸醫助護課程，提升他們的護理知識和技能，令更多寵物受惠。