Ivy So畀10幾人望住「出浴」　自爆平時15分鐘搞掂

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）今日（4日）出席活動，分享早前為沐浴露品牌拍攝廣告感受，吸引過百「蘇蝦」（粉絲的稱）到場支持。她受訪時笑指拍攝時現場有10多人望着她出浴，令她感覺有點點害羞，她説：「不過係着住Tube top同單車褲，其實好安全。」曾是泳隊隊員的她，表示也習慣穿着泳衣在觀眾面前比賽，故今次拍攝時也不是太尷尬，她表示若劇情需要，要她大露背也可以接受。她又透露平日喜歡一邊洗澡一邊順便練歌，笑問她是否要練很久？她笑指自己洗澡通常15分鐘便完成，不過隨即大爆COLLAR另一成員陳泳伽（Winka）會花很多時間在浴室，笑指曾跟對方出埠工作時同房，對方在浴室內將整個電話歌單播放完也未出來：「佢話要沖涼、洗頭、做Treatment，好多嘢搞，哈哈！（同佢同房好慘？）佢每次都會等大家沖完涼先入去嘅。」

另提到她早前到越南旅遊，她表示是期待已久，跟中學同學每年一次的聚會，又表示於當地品嚐了美味榴槤，但因同行友人不愛此道，故自己吃了一整個榴槤：「我全家都鍾意食榴槤，不過聽媽咪講爸爸以前係唔食，佢哋一齊之後媽咪逼佢食，依家爸爸變咗好鍾意食。」她笑言會效法媽咪，將來會逼自己另一半陪她品嚐美味榴槤。