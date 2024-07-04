夏日消暑遊　大鵬新區下水禮

天氣又熱又悶，與其屈喺冷氣房，不如換上泳裝，北上深圳大鵬新區瘋狂玩水！這裏有深圳首個海邊水上樂園，可體驗多條刺激滑水梯。附近仲有水上運動中心提供海上飛人、尾波衝浪等新玩意。玩完水記得去埋海景餐廳打卡，為夏日留個紀念。

金獎樂園 瘋狂滑梯設施

深圳有不少大型水上樂園，中信金沙灣水世界坐落於大鵬新區，曾獲得全國水上樂園金冠獎，以「玄武漁村」為設計主題，園內池水經珍珠岩過濾，保證水質乾淨。逾百項玩水設施分布於四大園區，當中必玩明星滑梯「挑戰龍捲風」，玩家可於6層樓高的大喇叭滑道來回滑動，拋至高處俯瞰海天全景，然後在巨碗邊緣急速旋轉，讓人盡情尖叫。

另一必玩設施是12米高、逾百米長的「玄武大滑梯」，從4層樓俯衝而下，伴隨急流在15秒急速滑行，其中彩虹滑道更內嵌霓虹燈帶，玩時如進入科幻世界。人多的話推介玩「海灣水寨」，此處佔地約2,000平方米，由360度盤旋蜿蜒的10條滑道組成，設有321個噴水點，去到「大滑板」位更可體驗90度零重力快感。其他設施包括可製造4種波浪的人工造浪池、隨水泡游走的漂流河，以及感受全身被淋濕的巨型水桶等。

絕美沙灘 吸睛雙體帆船

在香港玩水上運動離不開西貢或離島，想有新鮮感不妨到深圳金沙灣。它曾被《中國國家地理》譽為中國八大最美沙灘之一，南臨大鵬灣，與香港隔海相望。藍騎士水上運動中心正位於此，主打槳板、皮划艇、牽引艇、水上電單車等項目。除了香蕉船之外，仲有比卡超、小黃鴨等造型可愛的高速橡皮艇選擇，刺激又可愛。

值得體驗的還有雙體帆船，船身設計已夠吸睛，還可同時供6人乘坐，過程中有教練陪伴及講解，從而了解雙體帆船操作，至啱約埋一班朋友齊齊挑戰。追求刺激的話要玩埋「海上飛人」（Flyboard），在教練指導下可學習上天下海的技巧，玩熟了可自己於海上噴射飛馳。由於夏日天氣陰晴不定，場內活動有機會因雨勢及海面狀況而暫停，各位出發前記得留意天氣了。

西涌海岸 拍攝衝浪英姿

深圳擁有長長的海岸線，衝浪文化成熟，當地更流傳一句：「冬季浪東湧，夏季浪西涌。」當中的4號沙灘更是公認的衝浪基地，這處海灘乾淨，浪壁綿長且推力大，很適合初學者體驗。山海里衝浪俱樂部提供長板及短板租借服務，並設有100分鐘1對1體驗，以及小班教學及證書課程。想深造的話還可購買一夜住宿套票，滑足兩日兼可體驗不同場景。

另一間七星灣尾波衝浪基地位於南澳街道，則主打近年大熱的Wakesurf，讓滑水者借助快艇造出的人工浪做出不同花式動作，由於過程不能依賴滑水繩，故又稱為「無繩滑水」。基地還設有不同包船套餐，最多可搭載6人同時出海，由教練悉心指導。另提供隨拍服務，由專業攝影師捕捉各位衝浪英姿。

同場加映：洞穴餐廳 享用佳餚

去大鵬新區玩水，「醫肚」當然也要與海洋有關。峼白Cave Bar位於南澳街道，去年11月開張旋即成為人氣網紅餐廳，全因其希臘愛琴海風裝潢，融合了洞穴、水池、鞦韆及冰川元素，讓人彷彿置身歐洲度假。來到必嘗漂浮下午茶，由牛頰肉、炸多春魚、墨西哥玉米片、鳳爪與水果盤組成，吃時要進入洞穴水池之中，所以記得帶泳衣呀！

南澳另一間鹿嘴灣海鮮音樂餐廳，位處楊梅坑海邊，望出去便是遼闊大海。餐廳驚喜位是將2樓露天平台打造成聖托里尼風格，配合多個拍攝裝飾，處處都是打卡位。招牌菜包括鮮海膽炒飯及粉絲蒸扇貝，前者金黃誘人且分量十足；後者肉質鮮甜，加上蒜蓉更添惹味。另外金粟芙蓉蝦、鹿嘴灣燒雞等菜式也值得一試。